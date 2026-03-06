iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 513 Artikel

Auch USB-C-Kabelsets im Angebot

Soundcore Boom Go 3i zur Markteinführung günstiger
Artikel auf Mastodon teilen.
8 Kommentare 8

Anker bietet den in der vergangenen Woche vorgestellten Bluetooth-Lautsprecher Soundcore Boom Go 3i derzeit mit Preisnachlass an. Statt 69,99 Euro verlangt der Hersteller aktuell 59,99 Euro. Wer das Gerät bei Amazon kauft, bezahlt sogar nur 56,99 Euro. In beiden Fällen dürfte es sich um zeitlich begrenzte Aktionen zur Markteinführung handeln.

Der Soundcore Boom Go 3i bietet eine Ausgangsleistung von 15 Watt und soll trotz der kompakten Bauform satten und kräftigen Klang liefern. Die integrierte BassUp-2.0-Technologie sorgt laut Hersteller dafür, dass auch tiefe Frequenzen kräftig wiedergegeben werden.

Kompakter Lautsprecher für unterwegs

Der Lautsprecher ist für den mobilen Einsatz gedacht und verfügt über eine Silikonschlaufe, die sich zum Tragen verwenden oder zum Befestigen des Boom Go 3i nutzen lässt. Das weiche und zugleich reißfeste Material soll sicheren Halt gewährleisten. Das Gehäuse ist nach IP68 gegen Wasser und Staub abgedichtet und soll robust genug sein, um Stürze aus bis zu einem Meter Höhe abzufedern.

D5103010 DTC Listing Image PRC 06 US V1 2878x

Mit einer Akkuladung lässt sich der kompakte Lautsprecher bis zu 24 Stunden betreiben. Ein kleines Display informiert über den Ladestand sowie aktuelle Verbindungen und Wiedergabemodi.

Neben der Audiowiedergabe bietet der Boom Go 3i auch visuelle Effekte. Eine integrierte Lichtfunktion reagiert auf die abgespielte Musik und bietet unterschiedliche Modi und Farbeinstellungen. Darüber hinaus kann der Lautsprecher als mobile Powerbank genutzt werden. Über die integrierte Ladefunktion lassen sich Smartphones unterwegs mit Energie versorgen. Nach Herstellerangaben kann ein iPhone 17 innerhalb von rund einer Stunde von null auf rund 40 Prozent geladen werden.

Produkthinweis
soundcore Boom Go 3i by Anker, tragbarer Lautsprecher mit 15W Sound, 24h Spielzeit, BassUp 2.0, Ladefunktion, Bluetooth... 56,99 EUR

USB-C-Kabelsets ebenfalls reduziert

Anker bietet darüber hinaus aktuell auch zwei USB-C-Kabelsets zu Sonderpreisen an. Mit einer maximalen Leistung von 240 Watt können die mit geflochtenem Gewebe überzogenen Kabel auch zum schnellen Aufladen von großen Notebooks genutzt werden.

Anker Kabel

Ein Set mit zwei Kabeln mit jeweils 1,8 Metern Länge wird aktuell zum Preis von 10,98 Euro angeboten. Für drei Kabel mit jeweils 1,5 Metern Länge bezahlt man 13,99 Euro.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
06. März 2026 um 07:33 Uhr von chris Fehler gefunden?


    8 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich mag ja meine BT Lautsprecher – eine JBL Party für die Terrasse (und um die Nachbarn zu ärgern) und in jedem Raum was passendes für die Gesamtanforderungen (Soundbar hier, alexa da.) und eine Zum Reisen, aber wenn ich mir das Bild zum Artikel (bestimmt Pressebild von Anker) ansehe, würde ich die Dinger am liebsten verteufeln, mitten in der Natur beim Wandern wird damit die himmlische Stille bekämpft, das will mir so gar nicht gefallen – und vor allem nehmen die, die es dann dort benutzen gar keine Rücksicht mehr auf ihre Umwelt und Mitmenschen…

    Antworten Melden

  • Krank, was die Anker/Soundcore Produkte inzwischen kosten …

    Antworten Melden
  • Antworten Melden

  • Hat jemand Erfahrung?
    Lieber Soundcore oder JBL Go4?

    Gruß

    Antworten Melden

  • Also ein paar der im Video gezeigten Einsatzzwecke sind schon sehr fragwürdig.

    Klar beim Zelten oder am Lagerfeuer kann man das gerne machen.
    Aber beim Wandern oder beim Fahrradfahren? Dafür gibts Kopfhörer.

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 43513 Artikel in den vergangenen 6761 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven