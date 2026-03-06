Auch USB-C-Kabelsets im Angebot
Soundcore Boom Go 3i zur Markteinführung günstiger
Anker bietet den in der vergangenen Woche vorgestellten Bluetooth-Lautsprecher Soundcore Boom Go 3i derzeit mit Preisnachlass an. Statt 69,99 Euro verlangt der Hersteller aktuell 59,99 Euro. Wer das Gerät bei Amazon kauft, bezahlt sogar nur 56,99 Euro. In beiden Fällen dürfte es sich um zeitlich begrenzte Aktionen zur Markteinführung handeln.
Der Soundcore Boom Go 3i bietet eine Ausgangsleistung von 15 Watt und soll trotz der kompakten Bauform satten und kräftigen Klang liefern. Die integrierte BassUp-2.0-Technologie sorgt laut Hersteller dafür, dass auch tiefe Frequenzen kräftig wiedergegeben werden.
Kompakter Lautsprecher für unterwegs
Der Lautsprecher ist für den mobilen Einsatz gedacht und verfügt über eine Silikonschlaufe, die sich zum Tragen verwenden oder zum Befestigen des Boom Go 3i nutzen lässt. Das weiche und zugleich reißfeste Material soll sicheren Halt gewährleisten. Das Gehäuse ist nach IP68 gegen Wasser und Staub abgedichtet und soll robust genug sein, um Stürze aus bis zu einem Meter Höhe abzufedern.
Mit einer Akkuladung lässt sich der kompakte Lautsprecher bis zu 24 Stunden betreiben. Ein kleines Display informiert über den Ladestand sowie aktuelle Verbindungen und Wiedergabemodi.
Neben der Audiowiedergabe bietet der Boom Go 3i auch visuelle Effekte. Eine integrierte Lichtfunktion reagiert auf die abgespielte Musik und bietet unterschiedliche Modi und Farbeinstellungen. Darüber hinaus kann der Lautsprecher als mobile Powerbank genutzt werden. Über die integrierte Ladefunktion lassen sich Smartphones unterwegs mit Energie versorgen. Nach Herstellerangaben kann ein iPhone 17 innerhalb von rund einer Stunde von null auf rund 40 Prozent geladen werden.
USB-C-Kabelsets ebenfalls reduziert
Anker bietet darüber hinaus aktuell auch zwei USB-C-Kabelsets zu Sonderpreisen an. Mit einer maximalen Leistung von 240 Watt können die mit geflochtenem Gewebe überzogenen Kabel auch zum schnellen Aufladen von großen Notebooks genutzt werden.
Ein Set mit zwei Kabeln mit jeweils 1,8 Metern Länge wird aktuell zum Preis von 10,98 Euro angeboten. Für drei Kabel mit jeweils 1,5 Metern Länge bezahlt man 13,99 Euro.
Ich mag ja meine BT Lautsprecher – eine JBL Party für die Terrasse (und um die Nachbarn zu ärgern) und in jedem Raum was passendes für die Gesamtanforderungen (Soundbar hier, alexa da.) und eine Zum Reisen, aber wenn ich mir das Bild zum Artikel (bestimmt Pressebild von Anker) ansehe, würde ich die Dinger am liebsten verteufeln, mitten in der Natur beim Wandern wird damit die himmlische Stille bekämpft, das will mir so gar nicht gefallen – und vor allem nehmen die, die es dann dort benutzen gar keine Rücksicht mehr auf ihre Umwelt und Mitmenschen…
Genau mein Humor und ich hoffe du hast es nicht ernst gemeint. Nachbarn ärgern, selber aber Ruhe fordern…
Krank, was die Anker/Soundcore Produkte inzwischen kosten …
Perfekt, um eine Zigarette darauf auszudrücken!
Hat jemand Erfahrung?
Lieber Soundcore oder JBL Go4?
Gruß
Von beiden gibt es gute Over ear Kopfhörer sogar mit Party Kopplungen;-). Damit ist allen geholfen mit der Ruhe.
Genau so! Und nicht anders!
Also ein paar der im Video gezeigten Einsatzzwecke sind schon sehr fragwürdig.
Klar beim Zelten oder am Lagerfeuer kann man das gerne machen.
Aber beim Wandern oder beim Fahrradfahren? Dafür gibts Kopfhörer.