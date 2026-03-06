Soundcore Boom Go 3i zur Markteinführung günstiger

Anker bietet den in der vergangenen Woche vorgestellten Bluetooth-Lautsprecher Soundcore Boom Go 3i derzeit mit Preisnachlass an. Statt 69,99 Euro verlangt der Hersteller aktuell 59,99 Euro. Wer das Gerät bei Amazon kauft, bezahlt sogar nur 56,99 Euro. In beiden Fällen dürfte es sich um zeitlich begrenzte Aktionen zur Markteinführung handeln.

Der Soundcore Boom Go 3i bietet eine Ausgangsleistung von 15 Watt und soll trotz der kompakten Bauform satten und kräftigen Klang liefern. Die integrierte BassUp-2.0-Technologie sorgt laut Hersteller dafür, dass auch tiefe Frequenzen kräftig wiedergegeben werden.

Kompakter Lautsprecher für unterwegs

Der Lautsprecher ist für den mobilen Einsatz gedacht und verfügt über eine Silikonschlaufe, die sich zum Tragen verwenden oder zum Befestigen des Boom Go 3i nutzen lässt. Das weiche und zugleich reißfeste Material soll sicheren Halt gewährleisten. Das Gehäuse ist nach IP68 gegen Wasser und Staub abgedichtet und soll robust genug sein, um Stürze aus bis zu einem Meter Höhe abzufedern.

Mit einer Akkuladung lässt sich der kompakte Lautsprecher bis zu 24 Stunden betreiben. Ein kleines Display informiert über den Ladestand sowie aktuelle Verbindungen und Wiedergabemodi.

Neben der Audiowiedergabe bietet der Boom Go 3i auch visuelle Effekte. Eine integrierte Lichtfunktion reagiert auf die abgespielte Musik und bietet unterschiedliche Modi und Farbeinstellungen. Darüber hinaus kann der Lautsprecher als mobile Powerbank genutzt werden. Über die integrierte Ladefunktion lassen sich Smartphones unterwegs mit Energie versorgen. Nach Herstellerangaben kann ein iPhone 17 innerhalb von rund einer Stunde von null auf rund 40 Prozent geladen werden.

USB-C-Kabelsets ebenfalls reduziert

Anker bietet darüber hinaus aktuell auch zwei USB-C-Kabelsets zu Sonderpreisen an. Mit einer maximalen Leistung von 240 Watt können die mit geflochtenem Gewebe überzogenen Kabel auch zum schnellen Aufladen von großen Notebooks genutzt werden.

Ein Set mit zwei Kabeln mit jeweils 1,8 Metern Länge wird aktuell zum Preis von 10,98 Euro angeboten. Für drei Kabel mit jeweils 1,5 Metern Länge bezahlt man 13,99 Euro.