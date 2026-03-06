eSIM weiterhin optional
iPhone 17e in Deutschland auch mit Nano-SIM kompatibel
Apple bietet das iPhone 17e je nach Region mit unterschiedlicher Mobilfunkunterstützung an. Während sich das neue Smartphone in den USA und weiteren Ländern ausschließlich mit eSIMs betreiben lässt, wird es andernorts mit einer klassischen SIM-Schublade angeboten.
Diese Unterschiede führen teilweise zu Verwirrung, da Apple das iPhone 17e je nach Markt mit unterschiedlichen Produktbildern bewirbt. So sollte das Gerät in Deutschland nur mit einer SIM-Schublade zu sehen sein, während diese in anderen Ländern nicht auf den Abbildungen vorhanden ist. Das klappt jedoch nur bedingt. Die Telekom verwendet beispielsweise zum Teil Bilder, auf denen das iPhone 17e ohne SIM-Schublade zu sehen ist.
SIM-Schublade nur in bestimmten Ländern
Die von Apple zum iPhone 17e veröffentlichten technischen Daten klären über den Unterschied auf. So kann man bei Apple Deutschland nachlesen, dass sich das iPhone auch mit zwei eSIMs nutzen lässt, zudem aber auch über einen Einschub für eine SIM-Karte im Nano-Format verfügt. Auf der amerikanischen Apple-Webseite ist die SIM-Schublade dagegen weder abgebildet, noch in den technischen Daten erwähnt. Die dort angebotenen Geräte setzen ausschließlich auf die Nutzung mit bis zu zwei aktivierten eSIMs und sind nicht mit physischen SIM-Karten kompatibel.
Letztendlich ist dieses Detail inzwischen wohl nur noch für Menschen interessant, die bereits eine Nano-SIM besitzen und diese mit dem zugehörigen Vertrag in ihrem neuen iPhone verwenden wollen. Grundsätzlich ist die Verwendung von eSIMs mittlerweile deutlich komfortabler.
eSIM-Gerätewechsel meist problemlos
Auch die Übertragung vorhandener eSIMS auf ein neues Gerät geht nach unseren Erfahrungen inzwischen absolut problemlos von der Hand. Vorausgesetzt natürlich, dies wird vom genutzten Vertrag unterstützt. Alternativ dazu ist es ansonsten zumeist möglich, einen zuvor genutzten QR-Code erneut zu verwenden. Die eSIM wird dann auf dem vorherigen Gerät deaktiviert und stattdessen auf dem neuen bereitgestellt.
Meinetwegen sollten die nur noch esim machen und dafür mehr Akku Kapazität
In den iPhone 17 Pro Modellen ist es tatsächlich so, das in der eSIM only Version größere Batterien verbaut sind.
Irgendwie auch so ein „urdeutsches“ Problem wie mit dem Bargeld…. Der physische Besitz scheint ungemein wichtig zu sein.
Eine physische SIM hat aber auch klare Vorteile – etwa ein schneller Wechsel auf ein Backup-Gerät…
… je nach Anbieter ist die erneute Aktivierung einer eSIM im Ausland nicht ohne weiteres möglich. Das ist ein grosser Nachteil.
@Sigurd
Was genau so auch für die physische SIM gilt.
@BrotUndRosen:
Aber doch nur für die Registrierung der SIM-Karte und nicht beim Wechsel in ein anderes Gerät. Oder?
Nein. Eine physische SIM eines defekten iPhones kann ich auch im Ausland in ein anderes Gerät stecken.
Es gibt halt leider immer noch Anbieter die keine esim anbieten .
Und genau diese hätten dann sehr schnell eine entsprechende eSIM im Angebot. War bei micro und nano doch auch so, beide wurden quasi von Apple eingeführt.
Sehr schlechter Vergleich. Bargeld ist absolut sinnvoll. Nicht nur, um Käufe anonym zu halten. Jeder Mensch hat mit Bargeld seine Ausgeben viel besser im Blick als mit Karte. Wenn der Geldbeutel leer ist, ist er eben leer. Zudem geht man dann auch bewusster mit Geld um. Tut psychisch auch mehr weh mit Bargeld statt Karte zu zahlen. Gerade jetzt in den Zeiten, in denen immer mehr Menschen an der Armutsgrenze schleifen, ist Bargeld wichtig. Manche Imbisse oder kleinere Läden haben auch keine Kartenzahlung
Stimme dir zu. Ich zahle auch gerne mit Karte, aber gerade nach einem Urlaub ist man doch immer wieder erstaunt, wie viel Geld man doch liegen lassen hat. Wenn man das alles mit Bargeld gezahlt hätte, wäre es davor schon weg…
Nur kommen jetzt wieder die Leute um die Ecke, dann sollen die kleinen Läden halt anbieten oder pleite gehen…
Sorry aber es ist Kokolores das man mit Bargeld seine Ausgaben besser im Griff hat. Oder lässt du dir bei jedem Bier, Brötchen und Eis Kauf einen Beleg geben und schreibst die Ausgaben in eine Excel Tabelle? Über bargeldlose Zahlungen hat man automatisch eine lückenlose Dokumentation der Ausgaben. Und zum Thema Geld alle…wer nicht weiß das Kontostand 0 bedeutet dass das Geld alle ist sollte nochmal eine Grundschule besuchen. Es soll auch Leute geben die bei leerem Konto Bargeld abheben und deswegen glauben sie hätten noch Geld weil ja noch was im Portemonnaie ist und dann munter weiter Geld abheben.
Pauschale Aussagen stimmen nie. Wenn ich Bargeld habe weiß ich nie wofür ich es ausgegeben habe. Über digital kann ics es jederzeit nachvollziehen.
Das ist doch Blödsinn, wenn ich mit Karte zahlen kann ich auf den Cent genau sehen für was ich mein Geld ausgegeben habe und mit Apps wie Finanzguru somit ein perfektes Haushaltsbuch führen. Wer Bargeld braucht, um ein Gefühl für seine Ausgaben zu haben, scheint einiges falsch zu machen.
Dem kann ich nur zustimmen!
Ja, wir haben ein urdeutsches Problem: immer alles schwarz-weiß zu sehen!
Was stört daran, wenn es beides gibt? Überfordert dich das?
Klappt das wirklich mittlerweile bei ALLEN Mobilfunkanbietern und Providern reibungslos? In der Vergangenheit gab es da immer wieder Probleme…
Die eSIM ist leider von Nachteil, wenn das Gerät defekt ist. Gerätewechsel ist ja in der Regel kein Problem. Aber wenn das iPhone defekt ist oder auch egal welches, hat man ein Problem. Dann muss halt eine neue eSIM bestellt werden, und das dauert von Provider zu Provider unterschiedlich lang
Augen auf bei der Provider-Wahl. Bei guten Providern ist dies eine Sache von wenigen Minuten.
Sofern sie Zugriff auf ihre Systeme haben und nicht gerade gehackt wurden.
Volle Zustimmung! Es gibt anbieter wo du zwar die eSim kostenlos nachbestellen kannst., jedoch der Aktivierungscode erst per Post geschickt werden muss. Bei dem Free Phone Tarif von GMX haben wir das alles schon durch bei einem Handywechsel.
So einfach ist es dann doch nicht.
Zumindest bei meinem alten Provider. (Yallo)
Die umstellung auf e-SIM hatte nie wirklich funktioniert.
Der QR Code wurde immer ab gelehnt.
Der Support antwortete nur per KI.
Eine Ticket-nummer war da wenig hilfreich.
Dauerte 3 Monate.
Knebelvertrag.
Jetzt bin ich wieder „Normal“ unterwegs.
Per SIM.
Ich habe nur noch eSIM bei der Telekom oder zuvor bei anderen Anbietern und es funktioniert problemlos. iPhone defekt? Bekomme ich eine neue eSIM in guten Telekom Shops. Andere wollen ein neues iPhone verkaufen.