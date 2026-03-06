iPhone 17e in Deutschland auch mit Nano-SIM kompatibel

Apple bietet das iPhone 17e je nach Region mit unterschiedlicher Mobilfunkunterstützung an. Während sich das neue Smartphone in den USA und weiteren Ländern ausschließlich mit eSIMs betreiben lässt, wird es andernorts mit einer klassischen SIM-Schublade angeboten.

Diese Unterschiede führen teilweise zu Verwirrung, da Apple das iPhone 17e je nach Markt mit unterschiedlichen Produktbildern bewirbt. So sollte das Gerät in Deutschland nur mit einer SIM-Schublade zu sehen sein, während diese in anderen Ländern nicht auf den Abbildungen vorhanden ist. Das klappt jedoch nur bedingt. Die Telekom verwendet beispielsweise zum Teil Bilder, auf denen das iPhone 17e ohne SIM-Schublade zu sehen ist.

SIM-Schublade nur in bestimmten Ländern

Die von Apple zum iPhone 17e veröffentlichten technischen Daten klären über den Unterschied auf. So kann man bei Apple Deutschland nachlesen, dass sich das iPhone auch mit zwei eSIMs nutzen lässt, zudem aber auch über einen Einschub für eine SIM-Karte im Nano-Format verfügt. Auf der amerikanischen Apple-Webseite ist die SIM-Schublade dagegen weder abgebildet, noch in den technischen Daten erwähnt. Die dort angebotenen Geräte setzen ausschließlich auf die Nutzung mit bis zu zwei aktivierten eSIMs und sind nicht mit physischen SIM-Karten kompatibel.

Letztendlich ist dieses Detail inzwischen wohl nur noch für Menschen interessant, die bereits eine Nano-SIM besitzen und diese mit dem zugehörigen Vertrag in ihrem neuen iPhone verwenden wollen. Grundsätzlich ist die Verwendung von eSIMs mittlerweile deutlich komfortabler.

eSIM-Gerätewechsel meist problemlos

Auch die Übertragung vorhandener eSIMS auf ein neues Gerät geht nach unseren Erfahrungen inzwischen absolut problemlos von der Hand. Vorausgesetzt natürlich, dies wird vom genutzten Vertrag unterstützt. Alternativ dazu ist es ansonsten zumeist möglich, einen zuvor genutzten QR-Code erneut zu verwenden. Die eSIM wird dann auf dem vorherigen Gerät deaktiviert und stattdessen auf dem neuen bereitgestellt.