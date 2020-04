Apple-Sonderregelung für In-App-Käufe bei Amazon Prime Video

Über die Amazon Prime Video App kann man auf iOS-Geräten und Apple TV jetzt auch direkt Filme und TV-Serien kaufen und leihen. Bislang stand diese Option nicht zur Verfügung, weil Amazon sonst bei diesen Transaktionen jeweils 30 Prozent Provision an Apple hätte abgeben müssen. Ausgewählte Partner werden nun von dieser Regel ausgenommen.

Wie Apple gegenüber US-Medien bestätigt hat, greift hier eine für „Premium-Partner“ verfügbare Sonderregelung. Die Zahlungsabwicklung läuft dann auch komplett am gewöhnlichen In-App-Bezahlvorgang vorbei über die Systeme der Partner. Im Falle Amazon Prime Video bekommt ihr dann auch direkt das gewohnte Amazon-Kassensystem anstelle von Apples In-App-Checkout zu sehen. Die Ausnahme gilt zudem auch nur für ausgewählte Inhalte. So lassen sich in der Amazon-App zwar Videos leihen und kaufen, der Abschluss einer Prime-Mitgliedschaft beispielsweise würde wieder als regulärer In-App-Kauf mit entsprechender Provision für Apple gewertet.

Als Gegenleistung setzt Apple voraus, dass die betreffenden Apps bestmögliche in iOS und tvOS integriert sind. Dazu zählt beispielsweise die Unterstützung von AirPlay 2, Apples universeller Suche und Siri. Neben Amazon stehen Apple zufolge bislang die Anbieter Altice One und Canal+ zu der Liste jener Partner, für die diese Sonderregelung gültig ist.

Apple kann mithilfe dieser Maßnahmen sicher auch ein Stück weit die Vorwürfe entkräften, das Konzept des App Store sei wettbewerbswidrig und monopolistisch. Unter anderem ist diesbezüglich eine Beschwerde von Spotify bei der EU anhängig.