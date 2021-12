Apple soll in den Niederlanden alternative Bezahlsysteme für Dating-Apps gestatten

Gegenüber dem Onlinemagazin The Verge hat eine Apple-Sprecherin bestätigt, dass der iPhone-Hersteller bereits Berufung eingelegt hat und mit der Anweisung nicht einverstanden ist. Apple habe keine marktbeherrschende mit Blick auf den Softwarevertrieb in den Niederlanden und habe zudem enorme Ressourcen investiert, um den Entwicklern von Dating-Apps zu helfen, Kunden zu erreichen. Nach EU- und niederländischem Recht stehe es Apple zu, den Entwicklern alle bereitgestellten Dienste und Technologien zu berechnen.

Die Regelung betrifft allerdings ausschließlich das Angebot von Dating-Apps in den Niederlanden. Andere Kategorien wie Spiele oder dergleichen bleiben außen vor. ACM sieht eine besondere Abhängigkeit der Anbieter von Dating-Apps von Apple, da die Nutzer solcher Anwendungen ganz besonders auch Nutzer anderer Smartphone-Systeme erreichen wollen. Apples Provisionsregeln stünden jedoch in keinerlei Verhältnis zu im Zusammenhang mit der Bereitstellung der App verbundenen Aufwand.

