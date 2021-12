Lightning-Kabel integriert: Neuer 20.000mAh-Akku von Ugreen

Wie viele moderne Zusatz-Akkus verbaut auch das neue Ugreen-Modell einen Niedrigstrommodus, mit dem sich Geräte mit geringem Strombedarf laden lassen, ohne dass der Akku hier in den Standby-Modus umschaltet. Um diesen, etwa für das Laden der AirPods zu aktivieren, muss der Drucktaster am Gerät drei Sekunden lang gedrückt werden.

Da sich der Akku zudem auf den Power-Delivery-Standard versteht und eine Ladeleistung von 20 Watt bereitstellt, ist die Schnellladung verbundener iPhone-Modelle möglich, bei denen kompatible Geräte binnen 30 Minuten von 0 auf 100 Prozent Akkustand gebracht werden. Selbst lässt sich der tragbare Akku per USB-C-Kabel innerhalb von fünf Stunden voll laden, wenn dieser an ein 18 Watt Netzteil gehängt wird.

