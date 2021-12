Apple-Guthaben bei ALDI und Penny mit Bonus

Die aktuelle Apple-Rabattaktion bei Penny läuft bis zum 2. Januar sowohl in den Filialen als auch online bei Penny-Kartenwelt . Beim Kauf von Guthaben für den App Store und iTunes Store im Wert von 25 Euro, 50 Euro oder 100 Euro gibt es hier Extraguthaben in Höhe von 15 Prozent des Kartenwerts hinzu. Beachtet in diesem Zusammenhang, dass ihr die Karten bis zum 19. Januar einlösen müsst, der Bonusbetrag wird dann automatisch mit gutgeschrieben.

