Apple Quartalszahlen Q1/2020: iPhone und AirPods befeuern neuen Rekord

Apple hat die Finanzergebnisse für sein am 28. Dezember abgeschlossenes erstes Quartal im Geschäftsjahr 2020 bekanntgegeben. Mit einem Rekordumsatz von knapp 92 Milliarden US-Dollar konnte das Unternehmen einmal mehr deutlich zulegen. Das Wachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal beträgt beinahe neun Prozent. Erneut macht sich der strategische Wandel Apples mit einem verstärkten Fokus auf die sogenannten „Services“ bemerkbar. Der App und iTunes Stores, Apple Pay und Apples Abo-Angebote umfassende Geschäftsbereich verzeichnet mit einem Umsatz von 12,7 Milliarden Dollar im vergangenen Quartal einen neuen Rekordstand.

AirPods schreiben Wearables-Rekord

Auch beim Verkauf von iPhones sowie Produkten aus dem Bereich „Wearables, Home und Zubehör“ konnte massiv Apple zulegen. Der mit dem iPhone erzielte Umsatz lag mit knapp 56 Milliarden Dollar knapp acht Prozent höher als im gleichen Quartal im Vorjahr. Wohl insbesondere auch der Erfolg der AirPods sorgt dafür, dass Apples Wearables-Produktbereich (hier werden neben der Apple Watch auch Beats-Produkte und eben die AirPods erfasst) von 7,3 auf 10 Milliarden Dollar anwuchs und damit den mit dem Mac erzielten Umsatz erstmals und dann auch noch deutlich hinter sich lässt.

Die Produktbereiche Mac und iPad verzeichnen dagegen Verluste. Der Quartalsumsatz mit dem Mac ist von 7,4 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 7,1 Milliarden gefallen und beim iPad muss sich Apple mit knapp 6 Milliarden statt zuvor gut 6,7 Milliarden Dollar begnügen.

Umsatz nach Kategorie in Millionen Dollar

Mit Ausnahme von Japan spiegelt sich das Wachstum von Apple auch in allen Verkaufsregionen weltweit wider. Das stärkste Plus verzeichnet Apple in den Vereinigten Staaten und Europa. Apple-Chef Tim Cook zeigt sich angesichts dieser Zahlen höchst erfreut.