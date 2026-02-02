Apple Platform Security: Sicherheitsdoku mit neuen Inhalten

Apple hat seine Dokumentation zur Plattform-Sicherheit überarbeitet und die sogenannte Apple Platform Security in einer neuen Fassung veröffentlicht. Das gut 260 Seiten starke PDF richtet sich an Entwickler, Administratoren und sicherheitsinteressierte Anwender und beschreibt, wie Schutzmechanismen in iOS, macOS, watchOS und weiteren Systemen umgesetzt werden.

Neben redaktionellen Anpassungen ergänzt Apple das Dokument um mehrere neue Themenfelder und aktualisiert bestehende Kapitel, die zentrale Sicherheitsfunktionen betreffen.

Neue Schwerpunkte, neue Kapitel

Neu aufgenommen wurden unter anderem Abschnitte zum automatischen Entsperren von Geräten, zur satellitengestützten Übermittlung von Notfallinformationen sowie zu quantensicheren kryptografischen Verfahren.

Beim automatischen Entsperren geht es darum, dass sich Apple-Geräte in bestimmten Situationen gegenseitig freigeben können. Voraussetzung ist, dass die Geräte mit derselben Apple-ID verbunden sind, die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv ist und der Nutzer die jeweilige Kopplung ausdrücklich erlaubt.

Ebenfalls neu ist die Beschreibung des Platform Single Sign-on, das eine einheitliche Anmeldung über mehrere Dienste hinweg ermöglicht, sowie ein Kapitel zur Datensicherheit von EnergyKit. Ergänzt wurde außerdem die Darstellung des Attestierungsprozesses, mit dem Geräte ihren Sicherheitszustand gegenüber Diensten nachweisen können.

PDF über System- und App-Sicherheit

Überarbeitet hat Apple zahlreiche bestehende Abschnitte. Dazu zählen die Einführung in die Plattform-Sicherheit, die Absicherung der eigenen Systemchips, die Integrität der Betriebssysteme sowie spezielle Schutzmechanismen für watchOS.

Auch die Verschlüsselung von Datenträgern mit FileVault und deren Verwaltung wurden aktualisiert. Weitere Anpassungen betreffen die App-Sicherheit, den Schutz von Apple Cash, Tap to Pay auf dem iPhone sowie Sicherheitsaspekte digitaler Autoschlüssel und Ausweise in der Wallet.