IKEA Grejsimojs: Bluetoothbox mit Multi-Lautsprecher-Modus

Der Möbelkonzern IKEA baut sein Anfang des Jahres neu aufgestelltes Audioangebot weiter aus. Nach der Ankündigung klassischer Bluetooth-Lautsprecher und kombinierter Lichtlösungen folgt nun ein kompaktes Modell, das sich gezielt an Familien und Kinder richtet.

Der tragbare Grejsimojs-Lautsprecher tritt optisch als lilafarbene Maus auf und ergänzt das bereits bekannte Sortiment um eine spielerische Variante, die ohne zusätzliche Technik auskommt.

Wie schon bei den zuvor vorgestellten Lautsprechern setzt IKEA auch hier auf einfache Bluetooth-Kopplung. Musik, Hörspiele oder Podcasts lassen sich direkt von iPhone, iPad oder Mac abspielen. Auf cloudbasierte Funktionen oder eine App-Anbindung verzichtet das Modell bewusst, was die Nutzung niedrigschwellig hält und an die Linie der neuen IKEA-Audioprodukte anknüpft, die nach dem Auslaufen der Symfonisk-Reihe vollständig eigenständig entwickelt wurden.

Einfache Bedienung und gemeinsames Hören

Der Grejsimojs-Lautsprecher ist für den mobilen Einsatz konzipiert und mit einem integrierten Akku ausgestattet, der bei mittlerer Lautstärke eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden erreichen soll. Mit einer Ausgangsleistung von 2 Watt und einem einzelnen Vollbereichs-Lautsprecher bleibt die Technik überschaubar, reicht jedoch für kleinere Räume und den alltäglichen Gebrauch aus. Die Bedienung erfolgt über wenige Tasten direkt am Gerät, was insbesondere für jüngere Nutzer relevant ist.

Eine Besonderheit ist die Unterstützung des Multi-Lautsprecher-Modus. Darüber lassen sich mehrere kompatible Bluetooth-Lautsprecher von IKEA miteinander verbinden, sodass Inhalte gleichzeitig in mehreren Räumen oder über mehrere Geräte wiedergegeben werden. Ein klassischer Stereo-Modus ist nicht vorgesehen, der Schwerpunkt liegt auf synchroner Wiedergabe.

Teil einer spielerischen Produktlinie

Die Grejsimojs-Kollektion verfolgt laut IKEA das Ziel, Spiel und Zusammensein zu fördern. Entsprechend ist der Lautsprecher nicht nur als Audiogerät gedacht, sondern auch als Objekt im Kinderzimmer, das zum Mitnehmen und Ausprobieren einlädt. Mit seiner IP44-Zertifizierung ist er gegen Spritzwasser geschützt und damit auch für den Einsatz im Bad oder auf dem Balkon geeignet.

Mit Abmessungen von rund 14 Zentimetern Länge und einem Gewicht von knapp 280 Gramm bleibt der Lautsprecher handlich. Er fügt sich in das breitere Bluetooth-Portfolio ein, das IKEA im Januar flächendeckend in den Einrichtungshäusern und online eingeführt hat und das von sehr günstigen Kompaktmodellen bis hin zu größeren Wandlautsprechern reicht. Kostenpunkt: 14,99 Euro.