Apple plant drei Jahre mit neuen iPhone-Designs
Apple bereitet eine Phase vor, in der sich das iPhone stärker verändert als in den vergangenen Jahren. Nach längerer Kontinuität sollen in den kommenden drei Modellzyklen teils drastische Neuerungen eingeführt werden, die vor allem auch das äußere Erscheinungsbild betreffen. Dies berichtet der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg.
iPhone 17 Air und die Generation 2025
Weitgehend durchgekaut sind die direkt anstehenden Neuerungen: Im Herbst 2025 soll mit dem iPhone 17 Air ein neues Modell eingeführt werden, das das iPhone 16 Plus ablöst. Die Ausrichtung erinnert an das MacBook Air: ein schlankeres und leichteres Gerät mit eigenem Charakter. Dafür müssen Nutzer Einschränkungen hinnehmen. Die Akkulaufzeit dürfte geringer ausfallen, zudem ist nur eine einzelne Hauptkamera vorgesehen. Auch ein Steckplatz für physische SIM-Karten entfällt. Beim Mobilfunk setzt Apple erstmals auf seinen eigenen Modemchip.
Daneben erscheinen iPhone 17, 17 Pro und 17 Pro Max. Diese orientieren sich optisch stark an den Vorgängern, erhalten jedoch ein verändertes Kamerasystem und kleinere Anpassungen am Gehäuse. Die Pro-Modelle werden außerdem in einer zusätzlichen Farbvariante angeboten.
Für 2026 ist laut Bloomberg ein faltbares iPhone vorgesehen, das unter dem Projektnamen V68 entwickelt wird. Es soll sich wie ein Buch aufklappen lassen und so auch als kleines Tablet nutzbar sein. Geplant sind mehrere Kameras, der Verzicht auf den SIM-Karten-Slot sowie eine Rückkehr zu Touch ID anstelle von Face ID. Apple testet derzeit eine Displaytechnik, die die sichtbare Falte im aufgeklappten Zustand reduzieren und die Bedienung verbessern soll.
Im Jahr 2027 könnte ein Jubiläumsmodell zum 20. Geburtstag des iPhones folgen. Das „iPhone 20“ soll Glasflächen mit abgerundeten Kanten erhalten und damit den seit Jahren unveränderten Aufbau aufbrechen. Das Jubiläumsmodell wäre das erste Modell, das auch hardwaretechnisch perfekt auf die neue Liquid-Glass-Benutzeroberfläche kombiniert abgestimmt wäre.
