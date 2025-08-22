Jetzt wieder verfügbar
Ein Blick auf den Mini-CarPlay-Adapter von Carlinkit
Der Mini Ultra CarPlay Wireless Adapter von Carlinkit ist im vergangenen Monat auch in Deutschland in den Handel gekommen. Allerdings war das Gerät sehr schnell vergriffen. Jetzt hat Amazon den kleinen USB-Stecker wieder auf Lager und wir haben uns inzwischen auch selbst einen besorgt – so können wir nun auch einen kurzen Erfahrungsbericht mit einbinden.
Dazu auch gleich der Hinweis, aufmerksam auf eure Post zu achten, falls ihr den Adapter bestellt. Nicht nur der USB-Stick selbst ist extrem klein, auch der Umschlag, in dem das Zubehör hier eingetroffen ist, kann in einem vollen Briefkasten leicht zwischen Werbung untergehen.
Wie ihr im Bild sehen könnt, ist der kleine WLAN-Adapter kleiner als ein 50-Cent-Stück. Wir haben das Zubehör im Mitsubishi Outlander ausprobiert und ihn dort in die hintere USB-Buchse bei den Rücksitzen eingesteckt, um die vorderen Anschlüsse frei zu halten. Ihr müsst nur beachten, dass ihr einen USB-Anschluss verwendet, der mit der CarPlay-Einheit verbunden ist. Vielleicht ist es sinnvoll hier nochmal zu erwähnen, dass der Adapter lediglich kabelgebundenes CarPlay drahtlos macht – CarPlay an sich muss das Auto schon können.
Läuft flott und ohne Probleme
Die Einrichtung geht schnell und einfach vonstatten. Hierfür liegt ein kleines Anleitungskärtchen bei und ihr müsst euch beim ersten Mal manuell mit dem Stick verbinden, um die benötigten iOS-Freigaben zu erteilen. Anschließend verbindet sich das iPhone automatisch drahtlos mit dem Stick und auf diesem Weg auch mit CarPlay, sobald man das Auto startet.
In Sachen Geschwindigkeit und Performance können wir bislang nicht meckern. Das iPhone erscheint nach dem Start des Wagens eigentlich genauso schnell im CarPlay-Bildschirm, wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, ihr könnt es dabei aber in der Tasche lassen. Auch bei der Bedienung selbst sind uns bislang keine nennenswerten Verzögerungen aufgefallen.
Inzwischen zahlreiche konkurrierende Anbieter
Carlinkit bietet mittlerweile eine Vielzahl von Geräten zum Nachrüsten von Wireless CarPlay an. Darüber hinaus finden sich auch einige andere Anbieter auf Plattformen wie Amazon oder eBay, die mit vergleichbaren Geräten aufwarten. Der Mini-Ultra-Adapter von Carlinkit hat uns vor allem aufgrund seines extrem kleinen Formats gereizt.
Hab den jetzt auch seit 4 Wochen in Betrieb. Läuft einwandfrei. Bin hoch zufrieden. Verbindungsaufbau meist so ca. 10 sek +/-
Ich hab mir den bei AliExpress gekauft und def funktioniert wirklich gut.
Verbind wird sehr schnell hergestellt und ist recht stabil.
Im Vergleich zu meinem alten (CarlinKit 3) wesentlich besser!
Der funktioniert bei älteren VW/Seat die CarPlay nur via Kabel haben, korrekt?
Bei allen Automarken, die CarPlay via Kabel haben. Es gaukelt dem Autoradio vor ein iPhone zu sein. Deshalb muss das Auto selbst CarPlay haben. Diese Sticks sorgen dann für Wireless.
Stimmt nicht ganz Mercedes Sprinter und Vito funktionieren sie nicht
Ja da hast du recht.
Hier mal eine Liste die ich gefunden habe.
Probleme / Nicht kompatibel
• Mercedes-Benz
• Sprinter (v. a. ab MBUX 2019+)
• Vito (MBUX-System)
• teils auch A-/B-/C-/E-Klasse (neue MBUX-Versionen blockieren Dongles)
• BMW
• viele Modelle haben nur werkseitig Wireless CarPlay, Kabel-CarPlay fehlt Dongle bringt nichts.
• Mazda
• manche Systeme haben eine spezielle CarPlay-Implementierung, Dongles funktionieren nur instabil.
• Renault / Dacia
• Berichte über instabile Verbindung (Dongle wird nicht dauerhaft erkannt).
• Peugeot / Citroën (PSA-Systeme)
• teilweise Probleme mit Verbindungsabbrüchen.
⸻
Meist problemlos kompatibel
• VW / Seat / Skoda / Audi (MIB-Systeme, ältere Modelle mit Kabel-CarPlay)
• Hyundai / Kia (ältere Modelle mit Kabel-CarPlay)
• Ford (SYNC 3)
• Toyota (ab ca. 2018 mit CarPlay-Kabel)
• Honda (ab 2018+)
⸻
Merke:
• Der Stick funktioniert nur, wenn das Auto schon CarPlay via Kabel hat.
• Bei Systemen mit eigenem Wireless CarPlay ab Werk bringt er nichts.
• Manche Hersteller (v. a. Mercedes MBUX) sind sehr wählerisch – hier geht es oft gar nicht.
Das steht im Artikel!
Hier auf 5 Stunden Fahrt in den Urlaub ohne Abstürze funktioniert- die alte Version 3 wurde erfolgreich abgelöst.
Auf aliexpress kostet er 15€…
Für 5,30€ habe ich ihn gerade gekauft.
4.47 CHF
Link?
Das würde mich auch interessieren….
Aliexpress App, einfach CarlinkitUltra eingegeben und diesen Preis erhalten.
Bin mit meinem auch voll zufrieden. Hatte den Vorgänger und im Vergleich zu den gute Platzersparnis.
Funktioniert er auch im Audi ohne Touchscreen, bei meinem jetzigen geht es mit dem Drehtaster in der Mittelkonsole . Was mich bei meinem aktuellen stört ist der lange Verbindungsaufbau.
funktioniert der auch in verbindung mit einem Ooono?
Hi, wieso werden eigentlich nie Tests mit 2 IPhones gemacht.
Mich würde wirklich mal interessieren, ob man das Handy von meiner Frau und mir verbinden kann und wie man es dann auswählt, sprich welches wirklich aktiv angezeigt wird.
Ich glaube es gibt mehrere solche Fälle:
Handy von Frau/Kind/Firma/Freunde/Geschwister etc…
Zwei Handys geht. Ich muss das noch ausprobieren aber gehe davon aus, dass halt das erste aktiv wird und man da die Verbindung vom Handy aus aktiv trennen muss, wenn das andere verbunden sein soll.
Das funktioniert problemlos. Der Adapter verbindet sich dann immer mit dem zuletzt verbundenen iPhone. Man kann aber auch danach noch das iPhone wechseln.
Es gibt, wenn mehr als ein Gerät gekoppelt hat, eine Auswahlliste. Wenn zwei Geräte in Reichweite und keine Auswahl erfolgt, dann wird die letzt genutzte Verbindung gewählt. Ist nur ein Gerät in Reichweite dann entsprechend das. Alles voll automatisch. Mann kann die Auswahlzeit und diverse andere Anpassungen auch einstellen. Meist über die IP-Adresse 192.168.50.2 wenn das Gerät gekoppelt ist.
Wo finde ich die auswahlliste? Ich habe die noch nicht gefunden.
Hab den hier, fast genauso klein, aber dafür nicht so komisch blau-lila, sondern unauffälliges schwarz. Sehr zufrieden.
https://amzn.to/45OhI0q
Ich habe schon zwei Adapter ausprobiert, und die konnten leider nicht mit mehreren iPhones umgehen, sprich, sie hatten immer nur eins gespeichert. Man musste dann immer neu anmelden wenn man ein anderes Gerät nutzen wollte. Geht natürlich gar nicht.
Ist das bei diesem Adapter anders?
Kann der sich mehrere Geräte merken, so dass mein iPhone automatisch verbindet, und wenn meine Frau oder die Kinder mit dem Auto fahren, wird dann auch automatisch die Verbindung zu deren Geräten aufgebaut wenn die sich schon einmal verbunden hatten?
(Ich meine nicht den Fall das alle zusammen im Auto sitzen sondern jeweils alleine)
Würde mich auch interessieren, ob es mit zwei iPhones klappt!
Meine ganze Hoffnung liegt auf dem AAWireless TWO+ Adapter der hoffentlich bald auf den Markt kommt. Dort kann per Knopfdruck aufs andere Telefon gewechselt werden. Mal gucken ob das so sein wird….
Wir haben es so gelöst: Zwei Adapter mit einem USB-Umschalter.
Kleinere CarPlay-Adapter gibt es schon seit mehreren Jahren. Soweit mir bekannt waren die aber in manchen Punkten den größeren Unterlegen, weshalb ich solch einen kleinen gar nicht erst ausprobiert habe. Ich bin dann vor etwa 1,5 Jahren vom CarLinkKit 3 auf Version 5 gewechselt. Der läuft stabiler (weniger Hänger und Unterbrechungen) und verbindet etwas schneller.
Nun ist mit dieser Version eine noch viel kleinere Variante erschienen. Ich frage mich daher kann solch ein kleines Gerät das leisten was auch die großen Brüder können? Speziell bei Version 5 wurde bspw. mit der besseren Kühlung geworben. Der kleine hat nicht mal etwas in die Richtung (braucht er das überhaupt?). Jedenfalls werden die anderen Version alle auch noch auf der offiziellen Webseite verkauft – macht doch keinen Sinn wenn diese Mini-Version überlegen ist.
Netflix, Prime oder Disney+?
Du sollst schon noch Auto fahren
Was ist der Unterschied zum CarlinKit Mini 3.0 Wireless CarPlay? Macht ein Wechsel Sinn?
Ich habe ein Atoto A6 PF mit integriertem CarPlay. Sagen wir mal so es gibt schlechte und sehr schlechte Tage mit dem Ding. Würde ein solcher Adapter etwas verbessern?
Bei uns hat er ein Problem mit dem Mikro in einem Golf gelöst. Zwei Stück a 9€ bei Ali Express in Verbindung mit einem USB Splitter, der per Knopfdruck auf den jeweiligen Stick umgeschalten kann.