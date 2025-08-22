Ein Blick auf den Mini-CarPlay-Adapter von Carlinkit

Der Mini Ultra CarPlay Wireless Adapter von Carlinkit ist im vergangenen Monat auch in Deutschland in den Handel gekommen. Allerdings war das Gerät sehr schnell vergriffen. Jetzt hat Amazon den kleinen USB-Stecker wieder auf Lager und wir haben uns inzwischen auch selbst einen besorgt – so können wir nun auch einen kurzen Erfahrungsbericht mit einbinden.

Dazu auch gleich der Hinweis, aufmerksam auf eure Post zu achten, falls ihr den Adapter bestellt. Nicht nur der USB-Stick selbst ist extrem klein, auch der Umschlag, in dem das Zubehör hier eingetroffen ist, kann in einem vollen Briefkasten leicht zwischen Werbung untergehen.

Wie ihr im Bild sehen könnt, ist der kleine WLAN-Adapter kleiner als ein 50-Cent-Stück. Wir haben das Zubehör im Mitsubishi Outlander ausprobiert und ihn dort in die hintere USB-Buchse bei den Rücksitzen eingesteckt, um die vorderen Anschlüsse frei zu halten. Ihr müsst nur beachten, dass ihr einen USB-Anschluss verwendet, der mit der CarPlay-Einheit verbunden ist. Vielleicht ist es sinnvoll hier nochmal zu erwähnen, dass der Adapter lediglich kabelgebundenes CarPlay drahtlos macht – CarPlay an sich muss das Auto schon können.

Läuft flott und ohne Probleme

Die Einrichtung geht schnell und einfach vonstatten. Hierfür liegt ein kleines Anleitungskärtchen bei und ihr müsst euch beim ersten Mal manuell mit dem Stick verbinden, um die benötigten iOS-Freigaben zu erteilen. Anschließend verbindet sich das iPhone automatisch drahtlos mit dem Stick und auf diesem Weg auch mit CarPlay, sobald man das Auto startet.

In Sachen Geschwindigkeit und Performance können wir bislang nicht meckern. Das iPhone erscheint nach dem Start des Wagens eigentlich genauso schnell im CarPlay-Bildschirm, wie bei einer kabelgebundenen Verbindung, ihr könnt es dabei aber in der Tasche lassen. Auch bei der Bedienung selbst sind uns bislang keine nennenswerten Verzögerungen aufgefallen.

Inzwischen zahlreiche konkurrierende Anbieter

Carlinkit bietet mittlerweile eine Vielzahl von Geräten zum Nachrüsten von Wireless CarPlay an. Darüber hinaus finden sich auch einige andere Anbieter auf Plattformen wie Amazon oder eBay, die mit vergleichbaren Geräten aufwarten. Der Mini-Ultra-Adapter von Carlinkit hat uns vor allem aufgrund seines extrem kleinen Formats gereizt.