LockParty erstellt bewegte Foto-Collagen für den Sperrbildschirm
Mit der kostenlosen LockParty-App gibt es eine nette Möglichkeit, den Sperrbildschirm des iPhones mit individuellen Collagen aus der eigenen Fotobibliothek zu gestalten. Die App richtet sich an Nutzer, die ihre Bilder unkompliziert in ansprechenden Rasterdarstellungen zusammenstellen möchten. Dabei verzichtet die Anwendung auf komplizierte Bearbeitungswerkzeuge und setzt stattdessen auf schnelle Auswahl und einfache Bedienung.

Sync Live Fotos

Nach dem Start können Anwender zwischen einer manuellen Auswahl und einer automatischen Zusammenstellung wählen. Zur Verfügung stehen verschiedene Quellen wie Favoriten, kürzlich aufgenommene Bilder, die gesamte Mediathek oder Live-Fotos. Wer sich überraschen lassen möchte, schüttelt das iPhone und erhält sofort eine neue Anordnung. Einzelne Fotos können nachträglich entfernt werden, um die Collage zu verfeinern. Die App setzt die Aufnahmen in ein Raster, das sich direkt als Hintergrund für den Sperrbildschirm speichern lässt.

Lock Party Startscreen

Ein interessantes Detail ist die Einbindung von Live-Fotos: Werden diese als Ausgangsbasis genutzt, erstellt LockParty ebenfalls ein Live-Foto. So können bis zu 21 kurze Bewegungssequenzen gleichzeitig abgespielt werden, sobald das Bild auf dem Bildschirm angetippt wird. Auf diese Weise entstehen Hintergrundbilder, die nicht nur statisch sind, sondern auch kurze Animationen enthalten.

Bedienung und Finanzierung

Die Bedienoberfläche ist bewusst schlicht gehalten. Im oberen Bereich wählt der Nutzer die Quelle der Fotos, darunter zeigt eine Vorschau die aktuelle Zusammenstellung. Mit einem Fingertipp auf „Create Wallpaper“ wird das fertige Hintergrundbild gesichert und lässt sich sofort aktivieren. Auf den Sperrbildschirm übertragen, überlagern Uhrzeit und Datum das Bild wie gewohnt.

Add A Tip Lockparty

LockParty ist kostenlos verfügbar, die Entwickler finanzieren sich über ein optionales Trinkgeldsystem. Nach dem Speichern fragt die App, ob der Nutzer einen kleinen Beitrag zwischen einem und sechs Euro geben möchte. Die Zahlung ist freiwillig, die App lässt sich ohne Einschränkungen nutzen. Die Anwendung erfordert iOS 16.4 oder neuer und belegt rund 20 Megabyte Speicherplatz.

