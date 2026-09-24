Neuerungen in iOS 27
Apple Pay wird besser – aber was davon kommt in Deutschland an?
Apple Pay hat mit iOS 27 gleich mehrere Verbesserungen erhalten. Wer sich die derzeit vor allem in US-Medien beworbenen Neuerungen genauer ansieht, stellt allerdings schnell fest: Für deutsche Nutzer fällt die Bilanz bislang überschaubar aus. Von vier größeren Funktionen ist aktuell nur eine ohne zusätzliche regionale Einschränkungen nutzbar.
Das neue Bezahlfenster ist verfügbar
Direkt angekommen ist das überarbeitete Apple-Pay-Bezahlfenster. Bei Online- und In-App-Käufen können Nutzer nun durch horizontales Wischen schneller zwischen den hinterlegten Karten wechseln. Alternativ zeigt ein Tipp alle verfügbaren Zahlungsmittel in einer Übersicht. Unterstützte Karten können zudem Guthaben, Prämien oder Optionen für spätere Zahlungen anzeigen.
Die neue Oberfläche gehört grundsätzlich zu iOS 27 und steht damit auch deutschen Apple-Pay-Nutzern zur Verfügung. Welche zusätzlichen Karteninformationen erscheinen, hängt allerdings von der jeweiligen Bank beziehungsweise dem Kartenanbieter ab.
Auch Apple Pay Later hat es bis heute nicht zu uns geschafft.
Punkte und Tap to Share fehlen
Anders sieht es bei der direkten Einlösung von American-Express-Punkten aus. US-Nutzer können ihre Membership-Rewards-Punkte inzwischen direkt beim Bezahlen einsetzen. Wie bereits berichtet, wurde diese Möglichkeit bislang ausschließlich für die USA angekündigt. Deutsche Amex-Kunden sammeln ihre Punkte bei Apple-Pay-Zahlungen weiterhin wie gewohnt, müssen sie aber über die bisherigen Wege einlösen.
Auch Tap to Share bleibt außen vor. Damit könnten Kunden Kontaktdaten, Lieferadressen oder Bonuskarten per NFC an das iPhone eines Händlers übertragen und ihren Warenkorb auf dem eigenen Gerät verfolgen. Apple schließt den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum zum Start ausdrücklich aus.
Debitkarten-Aufladung bleibt offen
Als vierte Neuerung hat Apple angekündigt, Guthaben direkt über Apple Pay auf unterstützte Debitkarten laden zu können. Interessanterweise erwähnt auch die deutsche Apple-Pressemitteilung diese Funktion für später im Jahr. Voraussetzung ist allerdings eine „qualifizierte Debitkarte“. Welche deutschen Banken oder Karten das unterstützen werden, nennt Apple bislang nicht.
Damit bleibt für Deutschland vorerst vor allem die neue Bedienoberfläche als greifbare Verbesserung. Bei der Punkte-Einlösung und Tap to Share schauen deutsche Nutzer weiterhin zu, während die Debitkarten-Funktion noch auf konkrete Partner wartet.
Ich würde gerne die hinterlegten Kreditkarten mit persönlichen Merkmalen/Text versehen können.
Mehrere Karten von einer Bank sind echt unübersichtlich.
Ich stell mir die Frage, wieso hat man mehrere Karten Karten?
Ein eigenes Konto, ein gemeinsames Konto. Bei der gleichen Bank sehen die Karten gleich aus. Da macht eine eigene Namensgebung schon Sinn.
Eigenes Konto sowie das Gemeinschaftskonto bei der gleichen Bank zum Beispiel.
Same here. Ich behelfe mir damit, dass ich mir die letzten beiden Endziffern der IBAN merke. xy ist für mein Konto, vw ist für das Gemeinschaftskonto (Haushalt).
Privates Konto vs Firmenkonto bei der gleichen Bank beispielsweise.
Privat / Geschäftlich?
Ich versuchte früher das auf zwei iPhones mit einer Apple-ID zu machen. Da Apple aber dank seiner „Bugs“ das immer schlechter macht, nutze ich zur Zeit ein iPhone für das private und ein Android phone für das Geschäft.
Bei der Karte oben auf das Kartensymbol 123 -> Bearbeiten und Beschreibung hinzufügen.
Ja, ist zwar nicht optimal aber so helfe ich mir dabei (ohne die letzten 4-Ziffern der IBAN / Karze zu merken).
In vielen Dingen ist der Aufwand vermutlich zu groß für Apple, als das es sich lohnen würde.
Wir haben in Europa so viele unterschiedliche Steuern und Abgaben und Regeln und dann kommt noch der Digital market Act dazu, wo Apple auch noch Gefahr läuft, dass sie irgendeine Funktion für Konkurrenz freigeben müssen (das ist ja gerade das Thema mit SiriAI)
Das programmiert dir die KI. Das kriegt Apple hin.
Tab to pay?
Es wird der Tag kommen, da werden sich Nutzer in der EU fragen müssen, ob sich ein neues iPhone oder auch nur ein neues Betriebssystemupdate noch lohnt oder ob es einen echten Mehrwert bietet.
Wenn dies nicht eindeutig mit ‚ja‘ beantwortet werden kann, bleibt der Kaufanreiz oder ein Umstiegsanreiz für neue Produkte aus und es wird Apple perspektivisch, so denke ich, auch schaden.
Es ist jedenfalls bedauerlich immer öfter von Apple vorgeführt zu bekommen, was andere Länder für neue Funktionen erhalten, während man in der EU in die Röhre schaut.
Da kann Apple doch Nix für
Was für ein Quatsch. Natürlich kann Apple was dafür. Wenn das bei der Entwicklung nicht entscheidend berücksichtigt wird… dann wird Apple ein immer mehr regionaler US Anbieter unter vielen. Andere Unternehmen berücksichtigen direkt die gesetzlichen Anforderungen für die weitweit unterschiedlichen Regionen :)
Sieh das doch mal so: weniger Updates, weniger Bugs!
Ich finde es witzig man liest nur noch was „was bekommen wir in DE“.
Höhere Preise, reicht das denn nicht?
Ich warte seit Jahren auch noch auf Apple Pay Cash. Wo man Geld an Freunde senden kann. Und ein Guthabenkonto somit führen könnte. Auch nur in den USA verfügbar.
Wir müssen uns damit abfinden, dass Tim Apple bewusst schon vor Trump zu einem „America First“ Unternehmen umgebaut hat.
Jedenfalls werde ich mein 15pm erst ersetzen, wenn die in Cupertino in der EU kein Feindbild mehr sehen und wettbewerbfördernde gesetzliche Regelungen akzeptieren. Finde zwar auch, die EU muss reformiert werden, aber hier beim DMA liegen sie richtig.
„Debitkarten-Aufladung“ was soll man sich darunter vorstellen?
Frage mich was von den tollen angekündigten Features von Apple ausser den USA weltweit ankommt zB in China, Russland oder Australien. Jede Region hat andere rechtliche Anforderungen. Da macht es die EU auch übersichtlicher, weil es vereinheitlicht wird für alle Mitgliedstaaten statt Flickenteppich.
Ich warte immer noch auf eine funktionierende Siri … @Apple ;) das wurde schon sehr lange versprochen und verkauft, aber nie geliefert:(