Apple Pay wird besser – aber was davon kommt in Deutschland an?

Apple Pay hat mit iOS 27 gleich mehrere Verbesserungen erhalten. Wer sich die derzeit vor allem in US-Medien beworbenen Neuerungen genauer ansieht, stellt allerdings schnell fest: Für deutsche Nutzer fällt die Bilanz bislang überschaubar aus. Von vier größeren Funktionen ist aktuell nur eine ohne zusätzliche regionale Einschränkungen nutzbar.

Das neue Bezahlfenster ist verfügbar

Direkt angekommen ist das überarbeitete Apple-Pay-Bezahlfenster. Bei Online- und In-App-Käufen können Nutzer nun durch horizontales Wischen schneller zwischen den hinterlegten Karten wechseln. Alternativ zeigt ein Tipp alle verfügbaren Zahlungsmittel in einer Übersicht. Unterstützte Karten können zudem Guthaben, Prämien oder Optionen für spätere Zahlungen anzeigen.

Die neue Oberfläche gehört grundsätzlich zu iOS 27 und steht damit auch deutschen Apple-Pay-Nutzern zur Verfügung. Welche zusätzlichen Karteninformationen erscheinen, hängt allerdings von der jeweiligen Bank beziehungsweise dem Kartenanbieter ab.

Auch Apple Pay Later hat es bis heute nicht zu uns geschafft.

Punkte und Tap to Share fehlen

Anders sieht es bei der direkten Einlösung von American-Express-Punkten aus. US-Nutzer können ihre Membership-Rewards-Punkte inzwischen direkt beim Bezahlen einsetzen. Wie bereits berichtet, wurde diese Möglichkeit bislang ausschließlich für die USA angekündigt. Deutsche Amex-Kunden sammeln ihre Punkte bei Apple-Pay-Zahlungen weiterhin wie gewohnt, müssen sie aber über die bisherigen Wege einlösen.

Auch Tap to Share bleibt außen vor. Damit könnten Kunden Kontaktdaten, Lieferadressen oder Bonuskarten per NFC an das iPhone eines Händlers übertragen und ihren Warenkorb auf dem eigenen Gerät verfolgen. Apple schließt den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum zum Start ausdrücklich aus.

Debitkarten-Aufladung bleibt offen

Als vierte Neuerung hat Apple angekündigt, Guthaben direkt über Apple Pay auf unterstützte Debitkarten laden zu können. Interessanterweise erwähnt auch die deutsche Apple-Pressemitteilung diese Funktion für später im Jahr. Voraussetzung ist allerdings eine „qualifizierte Debitkarte“. Welche deutschen Banken oder Karten das unterstützen werden, nennt Apple bislang nicht.

Damit bleibt für Deutschland vorerst vor allem die neue Bedienoberfläche als greifbare Verbesserung. Bei der Punkte-Einlösung und Tap to Share schauen deutsche Nutzer weiterhin zu, während die Debitkarten-Funktion noch auf konkrete Partner wartet.