American Express bringt Punktezahlung zu Apple Pay

American Express macht Apple Pay in den USA ein Stück flexibler. Karteninhaber können ihre Membership-Rewards-Punkte dort künftig direkt beim Bezahlen mit Apple Pay einsetzen. Die neue Option erscheint im Checkout, wenn eine passende Amex-Karte ausgewählt wurde.

Statt den vollen Betrag über die Kreditkarte zu belasten, können Nutzer auf „Use Rewards“ tippen und festlegen, wie viele Punkte sie für den Einkauf verwenden möchten. Die Punkte lassen sich wahlweise für den gesamten Betrag oder nur für einen Teil der Zahlung einsetzen. Der Rest wird dann wie gewohnt über die American-Express-Karte abgerechnet.

Die Funktion gilt zunächst für Online- und In-App-Käufe auf iPhone und iPad. Ein zusätzlicher Wechsel in die Amex-App oder auf eine separate Webseite ist nicht nötig. Die Einlösung erfolgt direkt innerhalb der Apple-Pay-Oberfläche.

Punkte direkt beim Bezahlen einsetzen

Die Nutzung der Bonuspunkte rücken damit näher an den Alltag. Statt sie nur für Reisen, Gutscheine oder spätere Abrechnungen zu verwenden, können sie direkt beim regulärem Einkauf eingesetzt werden. Ob das immer die beste Einlösemöglichkeit ist, hängt allerdings vom jeweiligen Punktewert ab.

Deutschland noch ohne Starttermin

Für deutsche Amex-Kunden ändert sich vorerst nichts. American Express unterstützt Apple Pay hierzulande zwar grundsätzlich, die direkte Einlösung von Membership-Rewards-Punkten im Apple-Pay-Checkout wurde aber bislang nur für die USA angekündigt.

Ganz uninteressant ist die Neuerung für Deutschland trotzdem nicht. Wenn sich die Funktion in den USA bewährt, wäre eine spätere Ausweitung auf weitere Märkte naheliegend. Gerade weil Apple Pay auch hierzulande fest im Alltag vieler iPhone-Nutzer angekommen ist, könnte eine direkte Punkte-Einlösung für Amex-Kunden ein praktischer Zusatz werden.

Bis dahin bleibt es bei der klassischen Nutzung: Mit Amex über Apple Pay bezahlen, Punkte sammeln und diese anschließend über die bekannten Wege einlösen.