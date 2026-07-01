Amex-Punkte direkt einlösen
American Express bringt Punktezahlung zu Apple Pay
American Express macht Apple Pay in den USA ein Stück flexibler. Karteninhaber können ihre Membership-Rewards-Punkte dort künftig direkt beim Bezahlen mit Apple Pay einsetzen. Die neue Option erscheint im Checkout, wenn eine passende Amex-Karte ausgewählt wurde.
Statt den vollen Betrag über die Kreditkarte zu belasten, können Nutzer auf „Use Rewards“ tippen und festlegen, wie viele Punkte sie für den Einkauf verwenden möchten. Die Punkte lassen sich wahlweise für den gesamten Betrag oder nur für einen Teil der Zahlung einsetzen. Der Rest wird dann wie gewohnt über die American-Express-Karte abgerechnet.
Die Funktion gilt zunächst für Online- und In-App-Käufe auf iPhone und iPad. Ein zusätzlicher Wechsel in die Amex-App oder auf eine separate Webseite ist nicht nötig. Die Einlösung erfolgt direkt innerhalb der Apple-Pay-Oberfläche.
Punkte direkt beim Bezahlen einsetzen
Die Nutzung der Bonuspunkte rücken damit näher an den Alltag. Statt sie nur für Reisen, Gutscheine oder spätere Abrechnungen zu verwenden, können sie direkt beim regulärem Einkauf eingesetzt werden. Ob das immer die beste Einlösemöglichkeit ist, hängt allerdings vom jeweiligen Punktewert ab.
Deutschland noch ohne Starttermin
Für deutsche Amex-Kunden ändert sich vorerst nichts. American Express unterstützt Apple Pay hierzulande zwar grundsätzlich, die direkte Einlösung von Membership-Rewards-Punkten im Apple-Pay-Checkout wurde aber bislang nur für die USA angekündigt.
Ganz uninteressant ist die Neuerung für Deutschland trotzdem nicht. Wenn sich die Funktion in den USA bewährt, wäre eine spätere Ausweitung auf weitere Märkte naheliegend. Gerade weil Apple Pay auch hierzulande fest im Alltag vieler iPhone-Nutzer angekommen ist, könnte eine direkte Punkte-Einlösung für Amex-Kunden ein praktischer Zusatz werden.
Bis dahin bleibt es bei der klassischen Nutzung: Mit Amex über Apple Pay bezahlen, Punkte sammeln und diese anschließend über die bekannten Wege einlösen.
…..gibt es bei Amazon in Verbindung mit AMEX beim Checkout schon seit langer Zeit.
Und ist sehr ungünstig…
und ist rein rechnerisch eine schlechte Wahl
Und das ist nicht nur bei Amazon, sondern eigentlich immer der Fall bei der Einlösung der Punkte in dieser Form…
Ich habe das Gefühl, das die AMEX in Deutschland nicht sehr verbreitet ist. Ich bin öfters unterwegs und sehe eine Amex wirklich selten.
Durfte aber schon eine Centurion in freier Wildbahn sehen.
Ich habe das gegenteilige Gefühl, dass sie immer mehr angenommen wird.
Haben seit etwa 7 Jahren eine AMEX wegen Payback. Nutzen sie min. zu 80% in DE wenn man mit Kreditkarte bzw. Apple Pay zahlen kann. In den USA hingegen waren wir immer wieder überrascht, wie gering doch die Akzeptanz der Karte im Handel ist.
„Nicht sehr vebreitet“ stimmt denke ich schon, da die meisten Deutschen mit EC Karte oder Debitkarte zahlen. Ich nutze meine Amex seit über 8 Jahren und die Akzeptanz ist mittlerweile sehr gut (z.B. sind bei mir Obi, Aldi, Edeka mittlerweile auch dabei). Die Vorteile der deutschen Amex werden aber kontinuierlich schlechter, weil keine Konkurrenz da ist.
Ich nutze die Amex, seit bei Apple ‚Click & Buy‘ eingestellt wurde. Bin zufrieden und lasse mir die Punkte jährlich auszahlen.
wenn ich in der Wallet eine Kreditkarte hinzufügen will kann ich Amex nicht als Anbieter auswählen