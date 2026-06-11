Kundendaten per NFC
iOS 27: Tap to Share startet vorerst nicht in Europa
Apple erweitert mit iOS 27 die Händlerfunktionen des iPhones. Die neue Funktion Tap to Share baut auf Tap to Pay auf und soll es Geschäften ermöglichen, Kundendaten direkt per NFC-Tap vom iPhone des Kunden auf das Händler-iPhone zu übertragen. Für europäische Nutzer gibt es allerdings direkt eine Einschränkung: Im Europäischen Wirtschaftsraum startet Tap to Share zunächst nicht.
Tap to Share lässt beispielsweise Versandinfos austauschen.
Mit Tap to Pay kann ein iPhone bereits heute als kontaktloses Bezahlterminal genutzt werden. In Deutschland ist die Funktion seit 2024 verfügbar und wird unter anderem von Zahlungsanbietern wie SumUp, Stripe, Mollie oder der Sparkassen-Finanzgruppe unterstützt. Wir hatten zuletzt berichtet, dass Tap to Pay in weiteren europäischen Ländern gestartet ist.
Tap to Share erweitert diesen Ablauf um zusätzliche Informationen rund um den Kauf. Während einer aktiven Tap-to-Pay-Sitzung können Händler künftig etwa Kontaktdaten, eine Lieferadresse oder eine E-Mail-Adresse für digitale Belege anfragen. Kunden entscheiden dabei, welche Daten sie teilen möchten, und übertragen diese per Berührung an das iPhone des Händlers.
Erweiterung für Tap to Pay
Apple nennt mehrere Einsatzbereiche. Tap to Share kann bei der Anmeldung zu Kunden- oder Bonusprogrammen helfen, Wallet-Pässe ausstellen oder auslesen und den Warenkorb samt Rabatten und Verkaufspreisen auf dem Gerät des Kunden anzeigen. Anschließend kann die Zahlung per Apple Pay abgeschlossen werden.
Mit Tap to Pay kann man einfach Zahlungen via iPhone durchführen.
Statt E-Mail-Adressen mündlich abzufragen, Kundenkarten über QR-Codes zu suchen oder Lieferdaten manuell einzutippen, würde ein kurzer NFC-Kontakt reichen. Apple betont, dass nur die vom Kunden ausgewählten Daten übertragen werden und diese zwischen den Geräten nur für Kunde und Händler-App sichtbar sind.
Europa bleibt vorerst außen vor
Die technischen Voraussetzungen sind überschaubar. Tap to Share setzt iOS 27, ein iPhone 12 oder neuer und eine unterstützte Zahlungs-App voraus. Zudem muss eine aktive Tap-to-Pay-Sitzung laufen. Genau wie Tap to Pay richtet sich die Funktion also nicht direkt an private Nutzer, sondern an Händler, Dienstleister, Marktverkäufer und App-Anbieter im Zahlungsumfeld.
Unklar bleibt, warum Apple den Europäischen Wirtschaftsraum zum Start ausnimmt. Möglich ist, dass regulatorische Fragen rund um NFC, Zahlungsdienste, Datenschutz oder Plattformzugang eine Rolle spielen.
Warum überhaupt noch iPhones in der EU verkaufen wenn eh alles (vorerst) nichts kommt.
Vielleicht werden die iPhones in EU ja günstiger wenn man nicht alles nutzen kann.
;))))
Exakt! Wie auch die Gastronomie die Senkung der MwSt. in Form gestiegener Preise und Verkleinerung der Portionen an uns weitergegeben hat. :-D
Danke, das wollte ich auch gerade schreiben.
Schön alles regulieren, das schafft sicherlich Innovation.
@Dimmi: ist das die Kurzform von Дмитрий?
Weil die ganzen Lemmingen trotzdem Entschuldigungen finden und die Dinger kaufen?
1+
Das ist die Haltung eines Gatekeepers. Er denkt, wenn er nur genug Druck aufbaut, wird die Regulierung für ihn gelockert.
@castle Apple entwickelt Produkte. Niemand ist gezwungen diese Produkte zu kaufen. Es gibt gute Alternativen. Wenn Apple sein Produkt gestaltet wie es ist kann der mündige Konsument entscheiden ob ihm das Angebot zusagt. Wenn nicht wird es nicht gekauft. Hätte Apple ein Monopol würde ich die Eingriffe der EU verstehen. Hat Apple aber nicht. Die EU überschreitet hier ihre Kompetenzen.
Die EU sollte ein Verkaufsverbot für unvollständige Apple-Geräte erlassen.
Ich glaube, dann knickt Apple schneller ein, als ein Affe auf einen Baum springen kann.
Die Ei uberschreitet keine Kompetenzen, so ein Schwachsinn kann nur von Leuten kommen die keine Ahnung haben und diese endlose profitgier der Unternehmen noch gut reden. Apple ist nicht nur gierig sondern will am liebsten die Politik hier andern, die sollen mal in China anfangen das ist der größte Markt aber dort wird alles umgesetzt was von der Regierung erwartet wird. Denkst du etwa das es dort so etwas wie Privatsphäre auf dem iPhone gibt, glaubst du das die Daten eines chinesischen iPhone Nutzers nicht automatisch von Apple direkt an die dortige Regierung sogar weitergegeben wird? Wach auf aus deinem Apple fieberwahn, dieses Unternehmen ist einfach eines der schrecklichsten Unternehmens weltweit. All eure Daten sind es bei der cia und vor allem mossad egal was Cook behauptet!!!
@Rich
Welche Alternativen gibt es denn? Kann ich ein Android-phone (das dürfte die einzige(!) Smartphone-„Alternative“ sein) mit meiner Apple Watch und meinen Macs zusammen nutzen, wie es mit einem iPhone geht? Und Datenschutzfreundlich, ohne dass Google meine Daten bekommt? Wenn ja, dann wäre es eine Alternative, wenn nein, dann ist es keine. Und genau deswegen hat Apple hier zwar kein echtes Monopol (da es noch einen einzigen relevanten Konkurrenten gibt), aber dennoch ein Quasi-Monopol. Und dank des geschlossenen Systems kommt auch niemand da raus ohne Tausende Euro an Investitionen zu tätigen, oder massive Einschnitte (Komfort, Datenschutz) zu riskieren.
Fazit: dein Argument, man könne ja einfach was anderes nutzen, ist kompletter Unsinn. Apple ist derartig mächtig und nahezu unangreifbar, und muss daher durchaus reguliert werden.
@Grumi das solltest du dir vor dem Kauf überlegen. Du wusstest, dass es so ist. Die Unternehmen zu sowas zwingen ist ein massiver nicht gerechtfertigter Eingriff in den Markt. Einer Demokratie unwürdig. Du kannst btw Android ohne Google nutzen. Ich bleibe dabei. Apple hat kein Monopol und deshalb ist die Regulierung einfach falsch.
Das kannst du der EU verdanken
Ach? Und warum kann jedes Pixel, Samsung oder Xiaomi die tollen Sachen in der EU, die Apple angeblich nicht anbieten kann?
Das muss man verstehen, ein mittelständler wie Apple kann halt erst mal nur seinen Heimatmarkt versorgen…
Bin wirklich verwirrt was Apple glaubt damit erreichen zu können.
Das liegt wahrscheinlich nicht an Apple, ich denke dass die EU alles Tod – Regulieren will. So seh ich das.
Genau das will Apple erreichen! Das Leute so denken wie du. Die wahrheit ist: eu reguliert absolut richtig. Apple Richtet sich schlicht nicht nach Gesetze weil es unbequem ist
Genau, der Meinung bin ich auch. Was glaubt die EU was sie hier erreichen will. Alles kontrollieren und regulieren. Hinterrücks dann noch Chatkontrolle usw. einführen. Aber klar was die EU macht ist zum Wohl aller. Genau mein Humor.
Nö, Apple spart doch an den produkten seit jahren.
Sie liefern nicht das, was sie versprechen.
Da ist es am einfachsten vieles „US only“ zu machen.
@Robert Apple hat kein Monopol. Es gibt keinen Grund für eine Regulation. Die EU reagiert hier total falsch.
Genauso ist es
Sicher haben sie das.
@Robert dann erzähl mal wieso Apple ein Monopol hat? Gibt es ein Zwang Apple Produkte zu nutzen, wie es z.B. bei Mircrosoft Windows diesen faktischen Zwang gibt?
Druck auf die EU auszuüben. Ob’s am Ende klappt wird man sehen, aber gerade wenn man sich die Reaktionen auf TikTok (eher jüngeres Klientel, dass die Wähler von morgen/übermorgen schon stark repräsentiert) ansieht, dann geht es perfekt für Apple auf. Was da größtenteils in den Kommentaren über die EU geschrieben wird, darf hier nicht zitiert werden.
Da werden wohl viele Russen-Bots bei sein. Ideales Terrain für billige subversive Propaganda.
Ja, leider ist die Fähigkeit komplexe Sachverhalte zu erfassen den Menschen offensichtlich in den letzten 10 Jahren abhanden gekommen.
Sieht man ja auch an der aktuellen politischen Lage.
Nur noch: Oh lowkey eine einfache Antwort und wisch weiter…
Manchmal erinnert mich das sehr an Idiocracy
@Muten Roshi die EU interessiert sich nicht für Kommentare auf ifun oder anderen Seiten.
Nö, das ist vermutlich wie damals bei „Apple Intelligence“.
Man kriegt den eigenen Zeitplan nicht hin und versucht erstmal dieses Problem anderen in die Schuhe zu schieben.
Apple AI sollte ja auch erstmal für Europa wegen der EU nicht kommen.
Dass Tim da Sachen verkauft hat, die es gar nicht gab, und die EU nur eine faule Ausrede war, war kurze Zeit später offensichtlich.
Sehen wir demnächst 100.000 Apple-User mit erhobenem iPhone nach Brüssel marschieren?
So weit wird es sicher nicht kommen. Selbst Siri AI wäre mir nicht so wichtig, dass ich dafür zu Android wechseln würde. Aber irgendwann, wenn es so weiter geht, wird das dann vorhandene iPhone sicherlich das letzte sein.
Ich versuche dieses Jahr auf Jolla umzusteigen, seriöses aus Europa.
Ja, das überleg ich mir derzeit auch
Ich jedenfalls marschiere bald zum Händler und kaufe ein Pixel 11Pro, nach 15 Jahren iPhone. Das kann seltsamerweise all die tollen Sachen, die Apple angeblich in der EU nicht anbieten darf.
Mehr als meine Kontaktdaten beim Zahlen zu übermitteln, würde ich mir wünschen, dass bei einer Tap to Pay Zahlung ein Bong übermittelt wird.
Kommt der nicht in der Regel per e-mail ? Zumindest bei Supermärkten und Discounter ?
Eine Bong hätt ich auch gern ^^
Ein Bong gratis bei Zahlung? Kifferträume…
Es hat den Anschein, dass Tim Apple nicht nur aus strategischen Gründen öfter im weißen Haus auftaucht und gönnerhaft spendet.
Das aktuelle EU Bashing schlägt da sehr in die gleiche Kerbe wie die Administration des Landes. Für den Profit teilt man da doch mehr der Ideologie. Zumindest solange es sich lohnt.
Es ist ein Konzern und da läuft es im Kapitalismus eben so. Da sollte man als Nutzer weniger an die romantische Vorstellung die einem Werbung vermittelt glauben und vermehrt hinterfragen ob die persönlichen Interessen im kleinen mit den Produkten zusammenpassen, aber auch ob die Gesamtwirkung seines für die Produkte/Aktien investierten Geldes im größeren Maßstab für die Interessen der eigenen Gesellschaft förderlich sind. Gerade in Hinblick auf folgende Generationen sind diese Machtspiele bedenklich.
Weiter so! Der Aktienkurs von Apple hat ja schon gelitten. Sollte weiter fallen!
Scheinbar hat Apple es verstanden wie man den Groll gegen die EU befeuert.
Apple verhält sich wie ein kleines Kind, was seinen Willen nicht bekommt.
Ganz klar wegen ganzen Stange an Regeln wie USB-C, Reparierbarkeit, Appstoreöffnung usw.
Da kann man ja die User nicht mehr so schön auspressen und das hat so ein Gatekeeper alles gar nicht gerne.
Manche Leute, die hier auf Freiheit pochen sind später die, die sich aufregen über diverse Sachen, die sie nicht vorausgesehen haben, weil man nur von der Tapete bis zur Wand gedacht hat.
Manche können sich gar nicht ausmalen wie viel Macht Big Tech hat und in Zukunft haben wird, wenn man da nicht reglementiert.
Das sehen wir ja z.T. jetzt schon. In den USA gibt es die ersten Regionen, wo Wasser und Energieversorgung nicht mehr primär für die Bevölkerung da ist, sondern für KI-Rechenzentren, denn das bringt mehr Profit. KI ist hier schon wichtiger als Menschen und deren Versorgung und Gesundheit.
Die Speicherkrise ebenfalls Profit-Gier zum Schaden der normalen Nutzer.
Warum nimmt die EU Apple-Nutzern die Möglichkeit, alle Funktionen des Apple-Ökosystems uneingeschränkt zu nutzen? Ich möchte nicht kontrolliert werden! Ich möchte selbst entscheiden können was für richtig und falsch ist. Wer Apple nicht nutzen möchte hat genug andere Alternativen !! Es reicht!!!!
Ach, ich freu mich auf mein Nothing Phone :)
Ich hoffe sehr, dass Apple im Herbst die Quittung dafür bekommt und die Lemminge nicht wieder „aus Gewohnheit“ ein iPhone bestellen. „Besser“ waren die anderen schon immer, aber ich habe trotzdem ein iPhone gekauft, weil ich mich nicht mit Android beschäftigen wollte. Aber jetzt hat Apple wirklich den Bogen überspannt. Wenn sie auf ihre Kunden in der EU keinen Wert legen, dann lege ich keinen Wert mehr auf Apple. Alle anderen Anbieter können auch in der EU das, was Apple hier den Kunden verweigert. Schon allein daran erkennt man, dass es geht.