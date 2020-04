Apple Pay: Volksbanken ohne Giro, Postbank ziert sich

Kleiner Dämpfer für alle Volksbank-Kunden, die nach dem Apple Pay-Start der genossenschaftlichen Finanzinstitute gehofft hatten, in Kürze auch ihre Giro-Karten in das digitale Wallet aufnehmen zu können. Dem ist nicht so:

Hallo, da müssen wir kurz ergänzen. Derzeit werden keine Gespräche zur Einführung der girocard für Apple Pay geführt. Dafür haben wir nun die virtuelle Mastercard Debitkarte im Angebot für Apple Pay User. Klärende Grüße, /lu — BVR (@BVRPresse) April 22, 2020

Wie die Pressestelle des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken heute mitgeteilt hat, laufen keine derzeit keine Gespräche zur Einführung der Girocard für Apple Pay.

Anders als bei den Sparkassen, die eben jenes Feature noch für das laufende Jahr angekündigt haben und dem Vernehmen nach auch zu einer der Voraussetzungen für die Apple Pay-Partnerschaft machten, scheint der Apple Pay-Ausbau für die Volksbanken mit dem aktuellen Rollout weitgehend abgeschlossen zu sein.

Wir bereiten die Girokarte für 2020 vor. — Sparkasse (@sparkasse) April 21, 2020

Volksbank-Kunden, die sich jetzt ärgern schauen schnell noch mal in Richtung Postbank und freuen sich, dass die Volksbanken immerhin die virtuellen Mastercards an Apple Pay weiterreichen. Erst im vergangenen Monat hatte die inzwischen unter Federführung der Deutschen Bank agierende Postbank unterstrichen, dass man kein Interesse an einem zeitnahen Apple Pay-Ausbau hat.

die Postbank ist in Bezug auf ApplePay zunächst nicht mit dabei. Kontaktloses bezahlen ist mit der EC-Karte bereits möglich. [vo] — Postbank (@postbank) March 31, 2020

Kracher ist und bleibt jedoch Santander. Das Kreditinstitut mit den spanischen Wurzeln bestätigte gegenüber ifun.de bereits im November 2018 die Teilnahme zum Deutschland-Start von Apple Pay und schrieb damals:

[…] bestätigen wir, dass auch Santander Deutschland seinen Kunden Apple Pay anbieten wird. Wir schaffen derzeit die notwendigen Voraussetzungen, damit wir den Bezahldienst im Zuge des offiziellen Starts in Deutschland einführen können. […]

Seitdem haben von Santander außer belanglosen Platzhaltern nichts Substanzielles mehr zum Thema gehört.