Telekom verkauft Apple-Cases zum halben Preis

In ihrem Online Store bietet die Deutsche Telekom derzeit zahlreiche offizielle Apple-Hüllen für das iPhone mit pauschalen Preisnachlässen von 50% an.

Zu den Cases, die allesamt mit einer Lieferzeit-Angabe von 1-3 Werktagen ausgezeichnet sind, gehören Apple-Hüllen für iPhone 8 und iPhon 8 Plus, Cases für das iPhone 11 Pro, das iPhone 11 und das iPhone XR.

Unter anderem bietet die Telekom auch das schwarze Leder-Folio-Case für iPhone 11 Pro Max und iPhone 11 Pro zum halben Preis an, was Apples stolze UVP von 149 Euro auf „nur noch“ 74,50 Euro drückt. Einziger Haken: Die Hüllen sind nicht in allen aktuellen Farben verfügbar.

Zum Auflisten der erhältlichen Modelle besucht ihr den Bereich „Taschen / Hüllen“ im offiziellen Telekom Zubehör-Shop und wählt im Hersteller-Menü „Apple“ aus.