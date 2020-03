Apple Pay: Volksbanken lassen Kunden weiter warten

Statt vor mehreren Stuhlreihen interessierter Presse-Beobachter fand die Jahrespressekonferenz des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) gestern ausschließlich im Livestream statt.

Ja, aber der Stand ist unverändert. Wir informieren, wenn wir mehr sagen können und verbleiben bis dahin bei der mit Apple verabredeten Formulierung #comingsoon. — BVR (@BVRPresse) March 17, 2020

Während sich Genossenschaftsmitglieder über gute Zahlen und einen Jahresüberschuss von 7,6 Milliarden Euro vor Steuern freuen durften, wurden die Hoffnungen wartender Apple Pay-Fans enttäuscht, vielleicht doch endlich über den Start des kontaktlosen Bezahldienstes informiert zu werden.

Auch satte drei Monate nach der angekündigten Verschiebung der Apple Pay-Einführung von „Ende 2019“ auf „Frühjahr 2020“, weichen die Volksbanken nicht von ihrer bisherigen Sprachregelung ab. Apple Pay kommt bald.

Zuletzt hieß es in einer Stellungnahme des Bundesverbands, dass die technische Implementierung mehr Zeit als initial geplant in Anspruch nehmen würde. Die an der Umsetzung beteiligten Partner würden aber weiter mit Hochdruck an der Fertigstellung arbeiten. Man werde Apple Pay im Jahr 2020 auf jeden Fall anbieten.

Zum Nachlesen: