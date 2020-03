Mit 18W und 30W: Ultrakompakte PD-Netzteile von Aukey

Die ultrakompakten Power Delivery-Netzteile des Zubehör-Anbieters Aukey sind wieder lieferbar und werden im Fall des 30W-Modells aktuell sogar mit einem ordentlichen Preisnachlass verkauft. Das 30W-Netzteil ist in der Lage ein 12″-MacBook in zwei Stunden voll aufzuladen und füllt aktuelle iPhone-Modelle in 30 Minuten zur Hälfte auf.

Aktiviert man auf der zugehörigen Produktseite sowohl den 15-Coupon als auch die laufende 5%-Werbeaktion kostet der 7,4 x 3,6 x 3,2 cm kleine Stecker nur noch knapp 15 Euro und damit sogar noch 5 Euro günstiger als das PowerPort III Mini 30W von Anker.

Das 18W-Modell wird hingegen für 12,99 angeboten und richtet sich vor allem an iPhone-Nutzer, die ein iPhone 8 oder neuer ihr Eigen nennen. So reichen 18W-Netzteile mit dem PD-Standard (und passendem Kabel) bereits aus, um Apples Schnelllade-Funktion zu aktivieren.

Produkthinweis AUKEY USB C Ladegerät mit 18W Power Delivery 3.0, Ultra Kompakt USB Netzteil für iPhone XS/XS Max/XR, Google Pixel 2/2... 12,99 EUR