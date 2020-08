Apple Pay: Neue Partner-Banken in Österreich und der Schweiz

Bevor die Schweizer Großbank UBS Mitte April ihre bevorstehende Teilname am iPhone-Bezahlverfahren Apple Pay ankündigte, stritt sich das Finanzhaus mehrere Jahre mit Cupertino.

In der Schweiz wurde lange um den Bezahldienst Twint gezankt, um die Macht der Banken, die sich Anfangs ihrerseits gegen Apple Pay verbündet haben sollen und um die Frage ob Apple den NFC-Chip iPhones auch für konkurrierende Apps freigeben müsse.

Geniessen Sie jetzt alle Vorteile Ihrer UBS Kredit- oder Prepaid-Karte mit Apple Pay. Bezahlen Sie Ihre Einkäufe sicher & kontaktlos mit Ihrem iPhone und Apple Watch. Mehr dazu: https://t.co/u4rn08jsBQ pic.twitter.com/ozoyIRxALG — UBS Schweiz (@UBSschweiz) August 18, 2020

Streitigkeiten, die wie hierzulande der Konflikt mit der Sparkasse, schon länger beigelegt sind und ihren krönenden Abschluss nun mit dem offiziellen Apple Pay-Start von UBS spendiert bekommen haben.

Österreich mit zehn neuen Partnern

Doch nicht nur in der Schweizer Übersicht der offiziellen Liste aktiver Apple Pay-Partner ist am Dienstag ein neuer Name aufgetaucht. Die Liste der Partner in Deutschland wurde um MLP-Banking erweitert – ifun.de berichtete – die unserer südlichen Nachbarn in Österreich gar um zehn Einträge, mache davon sind allerdings schon etwas länger verfügbar.

Neu in Österreich gelistet sind