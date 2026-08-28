SwitchBot Fan 2 Pro: 127 Stunden Akku und Matter direkt

SwitchBot hat seinen akkubetriebenen Tischventilator überarbeitet. Der neue Battery Circulator Fan 2 Pro kostet regulär 119,99 Euro und liegt damit aktuell sogar zehn Euro unter der ersten Generation. Mit Rabattcode sinkt der Preis zur Einführung sogar auf 99,59 Euro.

Technisch fällt der Abstand zum Vorgänger deutlich größer aus als beim Preis.

Bis zu 127 Stunden und Matter ohne Zusatz-Hub

Die auffälligste Änderung betrifft den Akku. Während SwitchBot beim bisherigen Battery Circulator Fan bis zu zwölf Stunden Laufzeit nennt, soll der 2 Pro unter passenden Bedingungen bis zu 127 Stunden durchhalten. Der Ventilator lässt sich dabei per Akku, Netzteil, USB-C oder Powerbank betreiben.

Auch die Smart-Home-Anbindung wird einfacher. Beim Vorgänger war für Matter und damit die Steuerung über Apple Home noch ein Hub 2, Hub 3 oder Matter-fähiger Hub Mini erforderlich. Der neue Ventilator unterstützt Matter over Wi-Fi direkt. Auch der Fernzugriff soll ohne zusätzlichen SwitchBot-Hub funktionieren.

SwitchBot hat zudem den eigentlichen Lüfter überarbeitet. Ein neuer DC-Motor soll im Turbo-Modus Luft bis zu 33,5 Meter weit bewegen. Die minimale Betriebslautstärke gibt der Hersteller mit 21 Dezibel an, beim Vorgänger waren es 24 Dezibel. Der Kopf kann automatisch jeweils um 90 Grad horizontal und vertikal schwenken.

Filter, Ionisator und Aromapad kommen hinzu

Der Battery Circulator Fan 2 Pro übernimmt zusätzlich Aufgaben, die beim alten Modell keine Rolle spielten. Ein Vorfilter soll Haare und Staub zurückhalten. Ergänzend verbaut SwitchBot einen Ionengenerator, der positive und negative Ionen freisetzt. Für Duftstoffe gibt es außerdem ein Aromapad, ein passendes Baumwollpad liegt bei.

Hinzu kommen ein warmes Nachtlicht sowie eine Konstruktion, die sich weitgehend zerlegen und waschen lässt. Das Gerät wiegt 2,1 Kilogramm und wird in Weiß und Schwarz angeboten. SwitchBot positioniert den 2 Pro damit nicht mehr nur als mobilen Umluftventilator, sondern kombiniert Luftbewegung, Filterung und zusätzliche Komfortfunktionen in einem Gerät.

Kurios bleibt die Preisgestaltung. Obwohl der Funktionsumfang wächst, liegt der reguläre Preis mit 119,99 Euro unter den 129,99 Euro des bisherigen Modells. Im laufenden Einführungsangebot reduziert der Code JZJZ17 den Preis laut SwitchBot zudem um 17 Prozent auf 99,59 Euro.