Zusammen live: YouTube startet neues Streaming-Format

Googles Videoplattform YouTube hat auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter über den Start einer neuen Streaming-Funktion informiert, mit der sich Interview-Formate, Gespräche und Podcasts im vertikalen Videoformat ins Netz streamen lassen.

grab a friend & start a co-stream 🤝

🤩 introducing Go Live Together, a new way to easily start a co-stream & invite a guest, all from your phone! 📱

creators need 50+ subs to host co-streams, but anyone can be a guest!

more info here: https://t.co/g6PdxJY7ux pic.twitter.com/lmDDogXQ5t

— TeamYouTube (@TeamYouTube) February 2, 2023