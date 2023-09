Apple Pay bei der Postbank jetzt verfügbar

Kunden der Postbank haben jetzt die Möglichkeit, Apple Pay für das kontaktlose Bezahlen zu verwenden. Wir haben ja bereits am Samstag auf den anstehenden Start hingewiesen. Nachdem Apple die letzten Vorbereitungen diesbezüglich schon am Wochenende abgeschlossen hat, wird die Funktion mit dem neu verfügbaren Update der Postbank-App auf Version 2.9.1 aktiviert.

Postbank-Kunden können die Funktion zum kontaktlosen Bezahlen über Apple Pay auf dem iPhone, der Apple Watch oder einem Mac mit Touch-ID nutzen, sofern sie ihre Postbank Mastercard in einer der drei verfügbaren Varianten (Classic, Gold oder Platinum) oder die Postbank Card plus in ihrer digitalen Wallet hinterlegen. Bei der Postbank Card plus handelt es sich um eine gewöhnliche Debit-Girokarte, die dann in virtueller Form für die Verrechnung von Apple-Pay-Zahlungen genutzt werden kann.

Infoseite zu Apple Pay ebenfalls online

Alle im Zusammenhang mit dem Start von Apple Pay aufkommenden Fragen will die Postbank auf ihrer Sonderseite zu Apple Pay beantworten. Die Aktivierung der neuen Bezahlfunktion wird über die Postbank-App vorgenommen. In dem hier neu hinzugefügten Menüpunkt „Services“ findet sich die Möglichkeit, die hinterlegte Bezahlkarte zu Apple Pay hinzuzufügen. Falls noch keine kompatible Karte vorhanden ist, können Postbank-Kunden ebenfalls über die App eine kostenlose und sofort verfügbare Postbank Card plus bestellen. Nutzer können ihre Postbank-Karte auf bis zu neun Endgeräten in der Apple Wallet hinterlegen.

Mit dem Start von Apple Pay für Kunden der Postbank schließt sich wohl eines der längsten Kapitel um die Bereitstellung der Bezahlfunktion ab. Spekulationen und Diskussionen diesbezüglich laufen bereits seit Jahren. Doch konnten die nötigen Voraussetzungen wohl erst mit der Anbindung der Postbank an die Deutsche Bank und damit verbunden auch dem Wechsel auf deren IT-Infrastruktur erfüllt werden.