Smarthome-System homee läutet Matter-Unterstützung ein

Die Funktion wird im Zusammenhang mit dem Update allerdings erstmal sehr vage erläutert. So ist hier lediglich die Rede davon, dass die neue Software eine Matter-Bridge integriert, die die Verwendung einiger homee-Geräte in anderen Smarthome-Systemen ermöglicht. Darüber hinaus hält mit dem Update auch die „experimentelle Unterstützung“ von Rollladen und Markisen Einzug.

Insert

You are going to send email to