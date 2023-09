Bei einem Teil der WhatsApp-Nutzer in Deutschland wird seit gestern in der Chat-Übersicht ein „Werbebanner“ für die Community-Funktion angezeigt. Ergänzend zu der Kurzbeschreibung „Ein Ort, an dem Menschen über verschiedene Gruppen hinweg miteinander chatten können“ lassen sich hier auch erweiterte Informationen und Anleitungen zu der neuen Funktion abrufen.

WhatsApp bietet ja schon seit längerer Zeit die sogenannten „Communitys“ als besondere Variante von Chat-Gruppen an. Die Nutzer des Messengers scheinen die Option jedoch nicht in gebührendem Maß anzunehmen. Anders können wir uns nicht erklären, dass die WhatsApp-Macher jetzt vergleichsweise aufdringlich für die Option werben.

Prominente "Werbebanner" in der App WhatsApp will die Nutzung von Communitys ankurbeln

