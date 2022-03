Tubecasts: App spielt YouTube-Videos als Audio im Hintergrund

Viele YouTube-Videos teilen eine Gemeinsamkeit: Oft würde die Tonspur zum Wissensvermittlung vollkommen ausreichen. Dies gilt nicht für Hardware-Besprechungen und Produkt-Reviews, wohl aber für einen Großteil der Erklär-Videos, mitgeschnittenen Podiumsdiskussionen und Video-Podcasts im Interviewformat.

Nur Audio. Im Hintergrund und offline.

Eine Tatsache, um die sich die iPhone-Applikation Tubecasts mit einem besonderen Ansatz kümmern möchte: Tubecasts bietet sich als YouTube-Player an, der ausschließlich die Audiospuren von euch ausgewählter Videos wiedergibt und dies auch im Systemhintergrund machen kann. Darüber hinaus versteht sich Tubecasts zudem auch auf die Offline-Wiedergabe zuvor ausgewählter Inhalte und kann längere Tracks so zu Hause im guten WLAN sichern, um diese dann auch auf der U-Bahn-Pendler-Strecke mit ganz schlechtem Empfang wiederzugeben.

Die App von Jianfeng Wu wird im App Store zum Einmalpreis von 2,99 Euro angeboten und verfügt über die optionale Möglichkeit ein zusätzliches 99-Cent-Trinkgeld per In-App-Spende abzusenden.

Der Videolink reicht aus

Einmal installiert, öffnet ihr die Anwendung mit einem bereits kopierten YouTube-Link und sichert das ausgesuchte Video so in der Haupt-Übersicht der für den Einsatz auf iPhone und iPad optimierten Tubecasts-Applikation. Ein Wolkensymbol zeigt hier an, dass sich die Audiospur noch auf den Servern des Videodienstes befindet.

In der App lassen sich ausgewählte Videos dann als „Hörspiel“ wiedergeben und so auch dann weiter abspielen, wenn das Display deaktiviert wurde. Die Steuerung über den Lockscreen ist hier eben so möglich wie die über das Kontrollzentrum.

Da Tubecasts hier ein Verhalten implementiert, das YouTube selbst seinen Premium-Nutzern vorbehalten möchte, ist unklar wie lange die Applikation noch fehlerfrei funktionieren wird. Noch allerdings spielt der Download die ihm zugeworfenen Clips problemlos ab.