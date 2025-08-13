Endgültiges Design der Pebble Time 2 vorgestellt

Seit dem Frühjahr ist mit der Pebble ein Smartwatch-Klassiker zurück. Bereits das erste Modell der Pebble war mit Smartphones kompatibel und ist deutlich vor der Apple Watch erschienen. Die Uhr blieb allerdings immer ein wenig ein nerdiges Liebhaberprodukt und konnte gegenüber der Apple Watch und den von Anbietern wie Google oder Samsung in dieser Kategorie angebotenen Produkten nicht bestehen.

Dennoch hat sich der Pebble-Entwickler Eric Migicovsky zu einem Neustart entschlossen und bietet bereits die Pebble Core 2 Duo als neues Standardmodell an. Mit der Pebble Time 2 lässt sich jetzt auch das teurere Modell mit Farbbildschirm vorbestellen, die Auslieferung soll im Dezember starten.

Alter Name und neues Design

Migicovsky hat jetzt das endgültige Erscheinungsbild der Pebble Time 2 präsentiert. Die Uhr war bislang unter dem Projektnamen Core Time 2 bekannt und wird nach der Rückgewinnung der Markenrechte nun unter ihrem ursprünglichen Namen vermarktet.

Die Vorder- und Rückseite sowie die seitlichen Bedientasten der Pebble Time 2 sind aus Edelstahl gefertigt. Ein Schraubdeckel auf der Rückseite soll die Wartung erleichtern. Bei der Displaybeleuchtung kommen RGB-LEDs zum Einsatz und es wurde ein zusätzliches Mikrofon verbaut, das später für eine Geräuschunterdrückungsfunktion genutzt werden kann. Ebenfalls neu ist ein integrierter Kompasssensor.

Bis zu 30 Tage mit einer Ladung

Das 1,5 Zoll große E-Paper-Touchdisplay wird durch gehärtetes Glas geschützt und ermöglicht die Darstellung in 64 Farben. Als weitere Merkmale führt der Entwickler Funktionen zur Herzfrequenzmessung sowie Schritt- und Schlaftracking an. Die Uhr verfügt darüber hinaus über einen integrierten Lautsprecher und einen Vibrationsmotor, ist wassergeschützt und soll mit einer Akkuladung bis zu 30 Tage durchhalten.

Geplant sind derzeit vier Farbversionen der Uhr, deren endgültige Gestaltung allerdings noch aussteht. Kunden mit bestehender Vorbestellung für das Modell Pebble 2 Duo sollen die Möglichkeit erhalten, auf die Pebble Time 2 zu wechseln, ohne ihre Position in der Warteliste zu verlieren. Laut dem Entwickler wird dazu ein Umfrageformular per E-Mail versendet. Vorbesteller sollen die Pebble Time 2 zum Preis von 225 Dollar erhalten.