WhatsApp bringt „Anrufbeantworter“ für Sprach- und Video-Chats

Die Entwickler von WhatsApp haben die neuen und kommenden Funktionen für ihre App zusammengefasst. Ganz oben auf dieser Liste steht eine neu eingeführte Alternative zum klassischen Anrufbearbeiter-Konzept, die Nutzern der App insbesondere während der kommenden Feiertage die Kommunikation mit Freunden und Familie erleichtern soll. WhatsApp nennt das Nachrichten bei verpassten Anrufen.

Wenn ein Sprach- oder Videoanruf in WhatsApp nicht angenommen wird, kann man jetzt je nach Anruftyp eine Sprachnachricht oder eine Videonotiz aufnehmen. Der angerufene Kontakt erhält diese dann mit dem Hinweis auf den verpassten Anruf im Chat zugestellt und kann sie später hören oder ansehen. Natürlich könnte man solche Nachrichten auch bisher schon verschicken, wenn ein Anruf nicht angenommen wurde. Die neue Funktion macht dies nur einfacher und bietet die Aufnahme direkt an.

Als weitere Neuerung ist die Möglichkeit aufgeführt, in Gruppen-Sprachchats schnell zwischen Nachrichten und persönlichen Gesprächen zu wechseln, ohne gleich alle Teilnehmer einzubeziehen. Zudem wird in Gruppenanrufen mit Video fortan der aktuelle Sprecher automatisch priorisiert, um die Orientierung im Gespräch zu erleichtern.

Weitere Verbesserungen in Chat und Aktuelles

WhatsApp hat darüber hinaus verschiedene Neuerungen im allgemeinen Chat-Bereich angekündigt. Dazu gehören auch Verbesserungen bei der Erstellung von Bildern mit Meta AI. Hier lassen sich fortan auch Bilder in kurze Videos wandeln. Des Weiteren wurde die Link-Vorschau verbessert und die Darstellung von langen Internetadressen angepasst. In der Desktop-Version der Messenger-App hält eine neue Medienübersicht Einzug.

Für den Bereich „Aktuelles“ haben die Entwickler neue Möglichkeiten angekündigt, um sich im Status auszudrücken. Dazu zählen Songtexte, Fragen-Sticker und neue interaktive Ausdrucksformen.

Wie immer führt WhatsApp die Neuerungen stufenweise ein. Somit ist es durchaus möglich, dass ihr bereits einen Teil davon nutzen könnt, während andere Nutzer noch warten.