iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 994 Artikel

Aktuelle Neuerungen im Überblick

WhatsApp bringt „Anrufbeantworter“ für Sprach- und Video-Chats
Artikel auf Mastodon teilen.
17 Kommentare 17

Die Entwickler von WhatsApp haben die neuen und kommenden Funktionen für ihre App zusammengefasst. Ganz oben auf dieser Liste steht eine neu eingeführte Alternative zum klassischen Anrufbearbeiter-Konzept, die Nutzern der App insbesondere während der kommenden Feiertage die Kommunikation mit Freunden und Familie erleichtern soll. WhatsApp nennt das Nachrichten bei verpassten Anrufen.

Wenn ein Sprach- oder Videoanruf in WhatsApp nicht angenommen wird, kann man jetzt je nach Anruftyp eine Sprachnachricht oder eine Videonotiz aufnehmen. Der angerufene Kontakt erhält diese dann mit dem Hinweis auf den verpassten Anruf im Chat zugestellt und kann sie später hören oder ansehen. Natürlich könnte man solche Nachrichten auch bisher schon verschicken, wenn ein Anruf nicht angenommen wurde. Die neue Funktion macht dies nur einfacher und bietet die Aufnahme direkt an.

Whatsapp News 12 25

Als weitere Neuerung ist die Möglichkeit aufgeführt, in Gruppen-Sprachchats schnell zwischen Nachrichten und persönlichen Gesprächen zu wechseln, ohne gleich alle Teilnehmer einzubeziehen. Zudem wird in Gruppenanrufen mit Video fortan der aktuelle Sprecher automatisch priorisiert, um die Orientierung im Gespräch zu erleichtern.

Weitere Verbesserungen in Chat und Aktuelles

WhatsApp hat darüber hinaus verschiedene Neuerungen im allgemeinen Chat-Bereich angekündigt. Dazu gehören auch Verbesserungen bei der Erstellung von Bildern mit Meta AI. Hier lassen sich fortan auch Bilder in kurze Videos wandeln. Des Weiteren wurde die Link-Vorschau verbessert und die Darstellung von langen Internetadressen angepasst. In der Desktop-Version der Messenger-App hält eine neue Medienübersicht Einzug.

Für den Bereich „Aktuelles“ haben die Entwickler neue Möglichkeiten angekündigt, um sich im Status auszudrücken. Dazu zählen Songtexte, Fragen-Sticker und neue interaktive Ausdrucksformen.

Wie immer führt WhatsApp die Neuerungen stufenweise ein. Somit ist es durchaus möglich, dass ihr bereits einen Teil davon nutzen könnt, während andere Nutzer noch warten.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
11. Dez. 2025 um 19:03 Uhr von chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 42.994 weitere hätten wir noch.
    17 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Aber Herr Zuckerberg weiß immer über alles von Euch Bescheid……

    Antworten Melden

  • Ich komme gerade mit ‚Sprachchat‘ nicht klar. Ist das nicht ne Art Sprachnachrichten hin und her geschicke? Oder so’n Zwischending zwischen Sprachnachrichten schicken und zivilisiert telefonieren? Bin hier gerade komplett raus

    Antworten Melden

    • Ja, ist unglücklich gewählt. Niemand würde das im wahren Leben so bezeichnen. Gemeint sind eben Anrufe, Videoanrufe oder auch Gruppenanrufe über WhatsApp. Wer dabei auf Chats kommt, muss schon sehr um die Ecke gedacht haben. Hehe

      Antworten Melden

  • Habt ihr auch eine veränderte Reihenfolge der Symbole in der Menüleiste? Von links nach rechts steht bei mir jetzt Chat, Aktuelles, Communitys, Anrufe und Einstellungen. Intuitiv tippe ich immer auf Communitys :-(

    Antworten Melden

  • Ich habe immer noch nicht die Übersetzungsfunktion, von der schon vor einigen Monaten die Rede war…

    Antworten Melden

  • Warum muss man das zum Millionsten Male posten? WARUM? WARUM?

    100fach: m(

    Antworten Melden

  • Herrlich, man wird zugemüllt von allen Seiten. Jetzt auch noch mit Anrufbeantworter. Was kommt als Nächstes ? ;-)

    Antworten Melden

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPhone, iPad, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 42994 Artikel in den vergangenen 6676 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven