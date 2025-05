Kontaktlos bezahlen: PayPal wird zur Apple-Pay-Alternative

Schon bald wird man mit der PayPal-App auch im stationären Handel bezahlen können. Der Zahlungsdienstleister will diese Funktion bis zum Sommer einführen. Eine neue mobile Wallet macht die Anwendung dann zu einer ernstzunehmenden Alternative zu Apple Pay und anderen kontaktlosen Bezahldiensten.

Anders als wir es sonst bei vergleichbaren Marktstarts gewohnt sind, hat PayPal Deutschland als den weltweit ersten Markt ausgewählt, in dem diese Funktion eingeführt wird.

Mastercard-Akzeptanz vorausgesetzt

Der Funktion liegt eine Kooperation mit Mastercard zugrunde. Dementsprechend funktioniert das kontaktlose Bezahlen mit dem Smartphone überall dort, wo die Kreditkarte akzeptiert wird. Die Funktion basiert auf dem Prinzip „Tap to Pay“. Nutzer müssen dazu lediglich die aktuelle Version der PayPal-App auf ihren iOS- oder Android-Geräten verwenden.

Gemeinsam mit der neuen Bezahlmöglichkeit wird die App von PayPal um eine übersichtliche Auflistung sämtlicher Online- und Ladenkäufe erweitert. Darüber hinaus führt PayPal eine Funktion namens „Ratenzahlung To Go“ ein, mit deren Hilfe sich Einkäufe im Geschäft in der App auf monatliche Raten mit einer Laufzeit von drei, sechs, zwölf oder 24 Monaten aufteilen lassen. Eine solche Finanzierung soll sich direkt in der App beantragen lassen. Dies ist PayPal zufolge zumindest europaweit eine Premiere.

Cashback bei kontaktloser Zahlung

Um die Attraktivität des neuen Angebots zu steigern, hat PayPal bereits gezielte Rabattaktionen angekündigt. So sollen Verbraucher mithilfe der PayPal-App Cashback-Angebote bei verschiedenen Top-Marken aktivieren können und im Anschluss an einen kontaktlos bezahlten Einkauf eine Rückvergütung erhalten.

PayPal will in den nächsten Wochen weitere Details zu der neuen Funktion bekanntgeben. Dem Unternehmen zufolge handelt es sich bei der anstehenden Neuerung um die bislang größte Investition in die Produktentwicklung für PayPal-Kunden in Deutschland.