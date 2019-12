Apple Pay: Alle Support-Infos an zentraler Stelle

Zusätzlich zu der von uns normalerweise verlinkten offiziellen Apple-Pay-Webseite bei Apple hält der Apple Support eine Sammlung von Infos und Links rund um das Thema bereit. Das Link-Verzeichnis „Support für Apple Pay“ könnt ihr für euch als zentrale Anlaufstelle bei erweiterten Fragen rund um das Thema abspeichern.

Apple behandelt hier grundlegende Anleitungen und Hilfestellung bei der Einrichtung ebenso wie Fragen zur Verwendung, der Sicherheit und den damit verbundenen Vorkehrungen zum Schutz euer persönlichen Daten.

Sollten die an dieser Stelle von Apple angebotenen Hilfestellungen nicht ausreichend sein, steht euch neben der Möglichkeit, konkrete Anfragen an den Apple Support zu stellen, auch ein separater Apple-Pay-Bereich in Apples deutschsprachigen Support-Foren zur Verfügung. Hier muss man allerdings kritisch anmerken, dass Apples Ranking-System für aktive Nutzer dazu geführt hat, dass sich in den Foren eine Menge Nutzer tummeln, die quasi jeden Beitrag mit Links zu Apples Support-Dokumenten beantworten. Dies trägt in den wenigsten Fällen zur Lösung bei, da die Artikel öffentlich zugänglich und über Google in der Regel einfacher auffindbar sind, als der Zugang zu den Support-Foren selbst.