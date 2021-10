Apple News mit Lokalnachrichten in weiteren US-Städten

Während Apple One Premium hierzulande ohne Apples Zeitungs- und Zeitschriften-Abo Apple News+ startet, werden die Inhalte von Apples News-App in den USA erweitert. Apple will dort verstärkt auch lokale Nachrichtenangebote integrieren und kündigt nun die Erweiterung auf die Städte Charlotte, Miami und Washington D.C. an.

Die App-Bereiche mit lokalen Nachrichten werden von einem zu Apple gehörenden Kuratoren-Team gestaltet und greifen auf die Inhalte anerkannter lokaler Medien zurück. Als Kooperationspartner in den neuen Regionen nennt Apple namhafte lokale und regionale Zeitungen, darunter der Miami Herald und die Washington Post.

Apple hat seine in die News-App integrierten Lokalnachrichten bereits im vergangenen Jahr gestartet und bietet diese mittlerweile für zehn Städte und Regionen in den USA an. Schon von Beginn an sind die Bay Area, Los Angeles, New York und San Francisco am Start. In diesem Jahr kamen bereits Sacramento, San Antonio und San Diego hinzu. Die in der News-App angezeigten Inhalte sind dabei nicht durchgängig hinter der Aboschranke versteckt, so stellt das Apple-Team beispielsweise einmal pro Woche eine Sammlung der besten Artikel der Lokalzeitungen zusammen, die von allen Nutzern der News-App abgerufen werden kann.

Lokale Apple News in Deutschland unwahrscheinlich

Apple äußert sich weiterhin nicht zu einer eventuell geplanten internationalen Erweiterung des Angebots. Hier muss man wohl auch das Abo-Modell News+ und die genannten lokalen Info-Angebote separat behandeln. Während eine Bereitstellung von Apples Zeitungs- und Zeitschriften-Flatrate auf längere Sicht durchaus auch in Europa denkbar ist, scheinen uns die Hürden für ein kuratiertes Nachrichtenangebot wie oben beschrieben deutlich höher.

Bevor Apple dergleichen angeht, wäre es zu begrüßen, wenn das Unternehmen seine sonstigen Angebote vollständig lokalisiert. Beispielsweise startet ja Fitness+ in der kommenden Woche ja in Deutschland, wird hierzulande aber nur als „Original mit Untertiteln“ verfügbar sein.