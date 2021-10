Anker MagGo: Die neuen MagSafe-Accessoires im Video

Die MagGo 610 kostet 16 Euro nutzt die Magneten in der iPhone-Rückseite, um an diesen eine Ring-Halterung zu befestigen. Die MagGo 613 kostet 69 Euro nutzt die Magneten um ein kompatibles iPhone im Fahrzeug aufzuladen und zu befestigen.

Die Ladestationen MagGo 637 ist bislang nur in den USA verfügbar und bietet neben einer Magnetauflage zusätzliche Steckdosen und USB-Ports an. Die MagGo 623 kostet 69 Euro und besitzt zwei Ladepads für iPhone und AirPods.

Der Zubehör-Anbieter Anker hat seine gestern neu in den Markt eingeführte Familie an MagSafe-Accessoires für Nutzer und Nutzerinnen von iPhone 12 und iPhone 13 auch in Deutschland an den Start gebracht und verkauft fünf der sechs Neuheiten direkt zur Markteinführung auch hierzulande. Lediglich auf eine Europa-Version der magnetischen Multi-Ladekugel MagGo 637 müssen wir uns wohl noch eine Weile gedulden.

