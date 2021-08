Apple-Mitarbeiter: „Wir sind die beliebteste Plattform für die Verbreitung von Kinderpornografie“

Die Zahl der von Apple beim National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) gemeldeten Fälle ist vergleichsweise gering. Hier wurden im Jahr 2020 nur 265 Verdachtsfälle gezählt, während beispielsweise Dropbox mit 20.928 Bildern knapp das Hundertfache gezählt hat.

Das iMessage-Protokoll stammt aus den Gerichtsunterlagen zum Verfahren Epic Games gegen Apple . Dort lässt sich eine Konversation zwischen den beiden Apple-Mitarbeitern nachlesen, in der die Rede davon ist, dass die Plattform aufgrund von Apples hohen Privatsphäre-Standards ausgesprochen ist, wenn es um die Verbreitung von Kinderpornografie geht. Die Nachfrage, ob es viel davon in Apples Ökosystem gebe, wird mit einem knappen „Ja“ beantwortet.

