Siri-Sprachstudie: Testnutzer sollen Siri per App verbessern

Apples erweiterte Anstrengungen zur Verbesserung der Qualität mit Siri dürften nicht zuletzt mit den neu angekündigten Funktionen der Sprachassistentin zusammenhängen. So soll die Spracherkennung in Zukunft ausschließlich lokal auf dem Gerät selbst stattfinden und eine Internetverbindung nur noch dann aufgebaut werden, wenn dies für die Anzeige der Ergebnisse nötig ist. Die lokale Verarbeitung der Siri-Befehle kommt nicht nur der Privatsphäre der Nutzer zugute, sondern wird auch dafür sorgen, dass einfache Befehle merklich schneller ausgeführt werden.

Apple lässt hier wohlweislich ein hohes Maß an Sorgfalt walten, stand das Unternehmen vor zwei Jahren doch massiv in der Kritik als bekannt wurde, dass der Hersteller Siri-Aufzeichnungen ohne das Wissen der betroffenen Nutzer analysiert hatte, um die Qualität des Dienstes zu verbessern. Mit den Aufzeichnungen waren zwar keine persönlichen Informationen verbunden, doch geben derartige Aufnahmen unter Umständen auch für sich schon ausreichend Informationen preis, um sie mit konkreten Personen zu verbinden. Apple hatte sich daraufhin entschuldigt entsprechende Korrekturen zugesichert .

Apple weist im Zusammenhang mit der Siri-Sprachstudie darauf hin, dass die Daten der Teilnehmer nicht automatisch übertragen, sondern jeweils explizit freigegeben werden müssen. Nutzer sehen eine Liste mit ihren letzten Siri-Anfragen und können auswählen, was sie davon mit Feedback versehen an Apple senden wollen. Darüber hinaus würden keine Daten der Benutzer gesammelt oder verwendet.

Das Magazin TechCrunch konnte einige erweiterte Informationen zu der neuen Siri-Studie bei Apple in Erfahrung bringen. Demnach soll die App Teilnehmern an dem von Apple initiierten Programm zur Verbesserung der Siri-Funktionen die Möglichkeit bieten, ihr Feedback direkt mit Apple zu teilen. Beispielsweise können Nutzer erklären, was sie eigentlich gemeint hatten, wenn Siri etwas falsch verstanden hat, bemängeln wenn Siri versehentlich ausgelöst wurde oder in einem Mehrpersonenhaushalt einen Benutzer falsch identifiziert hat.

