App-Tarif fraenk ab September mit mehr Datenvolumen

Bei fraenk handelt es sich um ein pauschales Tarifangebot, das sich ausschließlich per App abschließen und verwalten lässt.Zum Monatspreis von 10 Euro erhalten Nutzer hier 4 GB (und künftig 5 GB) Daten im D-Netz inklusive LTE 25 sowie Allnet-Flats für Telefonie und SMS. Wie bei den „großen“ Telekom-Verträgen beinhaltet der Vertrag EU-Roaming inklusive der Schweiz. Nutzer können die Gebühren per PayPal bezahlen und der Vertrag ist monatlich kündbar.

Die Telekom-Tochter hat die Änderung ihres Tarifangebots an sich noch nicht offiziell angekündigt, macht im Vorfeld aber schon Bestandskunden auf die anstehende Änderung aufmerksam. Diese erhalten vom 1. September an ein zusätzliches Gigabyte Datenvolumen. Wir gehen schwer davon aus, das die 5 GB vom 1. September an auch für Neukunden verfügbar sind.

