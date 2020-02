Apple Maps: Indoor-Karten landen in deutschen Einkaufszentren

Offiziell sind Apples Indoor-Karten hierzulande bislang nur in Flughäfen verfügbar. Wer will kann sich mit Apples Karten-App durch die AirPort-Boutiquen von Berlin Tegel (TXL), Berlin Schönefeld (SXF) oder Frankfurt (FRA) navigieren, deutsche Shopping-Zentren verzeichnet die Übersichtsseite Cupertinos allerdings noch nicht.

Dies scheint sich gerade zu ändern. Wie mehrere ifun.de-Leser melden, hat Apple damit begonnen, Indoor-Karten für Einkaufszentren in Deutschland freizugeben.

Aus dem Osten erreichen uns zur Stunde entsprechende Hinweise aus Leipzig. Hier scheinen das „Halle Leipzig – The Style Outlets“, das „P.C. Paunsdorf Center“ und die „Höfe am Brühl“ bereits vollflächig erfasst. Diese haben wir in dieser Apple Maps-Sammlung gesichert.

In Berlin hingegen hatten wir weder beim „Alexa“ noch beim „LP12“ (der „Mall of Berlin“) oder den guten alten „Gropiusstadt Passagen“ Glück – solltet ihr weitere Einkaufszentren ausmachen, dann freuen wir uns über eine kurze Wortmeldung in den Kommentaren.