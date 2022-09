Apple mahnt: Tastatur-Vibrationen ziehen am iPhone-Akku

So macht Apple hier darauf aufmerksam, dass die Tastatur-Vibrationen die Akku-Laufzeit der Geräte beeinflussen und merkt an: „Das Einschalten der Tastaturhaptik kann die Batterielaufzeit deines iPhone beeinträchtigen.“

Apple hat die neue Option in den Systemeinstellungen von iOS 16 versteckt, diesmal aber nicht in den Tiefen der Bedienungshilfen verscharrt, sondern im Bereich „Töne & Haptik“ unter der Überschrift „Tastaturfeedback“ abgelegt. Hier darf sich ausgesucht werden, ob die Tastatur währen der Eingabe schweigen, ein Geräusch verursachen oder eine leichte Vibration absondern soll. Ton und Haptik lassen sich auf Wunsch auch gemeinsam aktivieren.

Die neue Funktion, die das iPhone dazu bringt auf Tastatureingaben mit einer kurzen Aktivierung der Taptic Engine zu reagieren und dem Smartphone so eine fühlbare Eingabereaktion abringt, haben wir euch bereits im vergangenen Sommer vorgestellt und gezeigt , wie sich das iOS-16-Feature in den Systemeinstellungen des iPhones aktivieren lässt.

