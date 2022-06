Neu in iOS 16: Tastatur-Vibrationen während der Eingabe

Im Einsatz wirkt die neue Funktion der ersten Beta von iOS 16 derzeit noch ein wenig hölzern. So hat sich Apple dafür entschieden nicht alle Tasten der iPhone-Tastatur mit der Taptic Engine zu verknüpfen. Wortvorschläge und der etwa in der Notiz-App zusätzlich angezeigte Streifen mit den Formatierungs-Werkzeugen bringen das iPhone nicht zum Vibrieren.

Apple hat die neue Wahlmöglichkeit in den Systemeinstellungen von iOS 16 abgelegt und weicht diesmal nicht auf eine tief verscharrte Option im Bereich der Bedienungshilfen aus, sondern bietet das sogenannte Tastaturfeedback direkt im prominent platzierten Bereich „Töne & Haptik“ an.

