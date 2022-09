Apple Fitness+: iOS 16.1 bietet Teilnahme ohne Watch an

Here’s a new thing in iOS 16. Developer Beta 2. In the fitness app I can now subscribe to Apple fitness+ without having an Apple Watch! Is everyone seeing this or is it only me?@zollotech #iOS16 #Apple #beta #viraltwitter #viraltweets #iOS16th #AppleWatch #fitness pic.twitter.com/IWc7TLDEaa

— Jadyn Daniel (@Jadyn_S_Daniel) September 20, 2022