Neu in iOS 16: „Suchen und Ersetzen“ für Textbereiche

Alle Apps die auf den TextEditor-View setzen profitieren von einer gänzlich neuen „Suchen und Ersetzen“-Funktion, die sich von App-Entwicklern zudem an die eigenen Bedürfnisse anpassen lassen wird. Zum einen wird sich die neue „Suchen und Ersetzen“-Funktion mit Hilfe der Methode findDisabled(_:) vollständig deaktivieren lassen, wer nur das Ersetzen von Textbestandteilen verhindern, die neue Suchfunktion aber dennoch in seiner App anzeigen möchte, der setzt auf die Methode replaceDisabled(_:) .

Insert

You are going to send email to