Apple macht lokale Backups schwerer und drängt Nutzer in die iCloud

Apple hat diese Abfrage ursprünglich als im Grunde genommen sehr guten Schutzmechanismus eingeführt, der dafür sorgt, dass niemand ohne die Zustimmung des iPhone-Besitzers auf die auf dem Gerät gespeicherten Daten zugreifen kann. Allerdings sieht das Konzept von Apple auch vor, dass die durch die Code-Eingabe als vertrauenswürdig bestätigten Computer gespeichert werden und die Abfrage auf diesen dann nicht erneut erfolgt. Das funktioniert so auch weiterhin, wenn man beispielsweise vom Computer aus auf die auf dem iPhone gespeicherten Fotos und Videos zugreift, nicht aber, wenn man eine neue Datensicherung eines zuvor schon mit dem gleichen Computer verbundenen Geräts erstellen will.

Wir haben vergangene Woche bereits darüber berichtet , dass unter iOS 16.1 bei jeder lokalen Datensicherung aufs neue eine Passcode-Eingabe am iPhone erforderlich ist. Automatisierungen wie etwa tägliche WLAN-Backups mit iMazing verlieren vollständig ihren Komfort und selbst wenn man sich für lokale Backups über den Finder entscheidet – also komplett auf Apple-Anwendungen setzt – merkt sich das iPhone den verwendeten Rechner nicht mehr, sondern fragt jedesmal wieder, ob man dem Computer vertrauen will.

Apple wirbt mit einem neuen Video für die Möglichkeit, mit wenigen Schritten die Datensicherung in der iCloud zu aktivieren. Der Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wird auf iPhone-Besitzer, die auf lokale Backup-Lösungen setzen, fast schon verhöhnend wirken. Mit der Veröffentlichung von iOS 16.1 hat Apple diesen nämlich massive Steine in den Weg gelegt.

