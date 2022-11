„Stromspar-Trick“ bei Trainings mit neuen Apple-Watch-Modellen

Das vergangene Woche veröffentlichte watchOS 9.1 hat auf aktuellen Modellen der Apple Watch eine etwas verstecke Einstellung im Gepäck, die ihr zumindest kennen solltet, wenn ihr mit der Uhr auch Outdoor-Betätigungen aufzeichnet. Insbesondere im Zusammenhang mit längeren Trainings lässt sich hier noch etwas zusätzliche Akku-Laufzeit herausschlagen – was umgekehrt natürlich auch mit gewissen, aber wohl in der Regel zu verkraftenden Einschränkungen verbunden ist.

Zunächst hat Apple im Zusammenhang mit dem Update auf watchOS 9.1 ohnehin bereits versprochen, dass die Akku-Laufzeit bei Geh-, Lauf- und Wandertrainings im Freien verbessert wurde. Damit verbunden findet sich auf der Apple Watch Series 8, der Apple Watch SE der zweiten Generation und der Apple Watch Ultra aber noch ein zusätzlicher Schalter, mit dessen Hilfe noch längere Batterielaufzeiten möglich werden.

Zusätzlicher Stromspar-Schalter

Links der neue Schalter, rechts der gewöhnliche Stromsparmodus

Werft hierfür einen Blick in die Einstellungs-App auf eurer Apple Watch und dort in den Bereich „Training“. Hier solltet ihr an zweiter Stelle den Schalter „Weniger GPS-Abfragen und Herzfrequenzmessungen“ finden. Wird diese Option aktiviert, so reduziert die Apple Watch die Häufigkeit der Messungen in diesen Bereichen und damit auch den damit verbundenen Stromverbrauch.

Natürlich muss dieser Schalter bewusst umgelegt werden und am besten vergleicht ihr die eingeschränkten Aufzeichnungen mit den regulär von der Uhr erfassten Werten um zu entscheiden, ob ihr damit zufrieden seid. Optional ist es natürlich auch möglich, den Schalter situationsabhängig zu aktivieren, um die Akku-Laufzeit etwas zu strecken, wenn es mal wieder eng wird.

Der Vorteil dieser Einstellung gegenüber dem gewöhnlichen Stromsparmodus ist die Tatsache, dass hier nur gezielt Sensorfunktionen eingeschränkt werden und beispielsweise das „Always on“-Display und Mobilfunk weiterhin in vollem Umfang aktiv bleiben. Lediglich Hinweise, Rundenzeiten und Segmente werden ebenfalls deaktiviert.