Google Maps verbessert Fahrradnavigation in Deutschland

Google hat bereits im Sommer angekündigt, die Fahrradnavigation innerhalb der Karten-App Google Maps umfassend zu verbessern. Mittlerweile scheint die Bereitstellung der neuen Funktion für alle Nutzer abgeschlossen und ihr solltet die zusätzlichen Optionen im Zusammenhang mit der Routenführung für Fahrräder sehen

Konkret zeigt Google Maps bei der Fahrradnavigation jetzt zusätzliche Informationen zu den verwendeten Straßen und damit verbundenen Steigungen an. Dies wird auch bei der Routenplanung und der damit verbundenen Bewertung der Streckenvorschläge berücksichtigt. Die „Beste Route“ muss somit nicht umbedingt auch die schnellste sein, sondern umgeht wenn möglich Streckenabschnitte mit extremen Steigungen.

In unserem Screenshot-Beispiel bewertet Google Maps eine mit etwas Fahrtzeit verbundene, aber von den Anstiegen her nicht ganz so heftige Strecke als die beste Route. Auch hier muss man den Berg hoch, allerdings fällt der Anstieg in der Kategorie „Starke Steigung“ dabei laut Google etwas gemäßigter aus, als bei den Alternativrouten mit dem Label „Sehr starke Steigungen“.

Ergänzend dazu bekommt man gemeinsam mit der detaillierten Routenansicht dann auch ein Höhenprofil angezeigt, bei dem die Steigungen der vorgeschlagenen Routen auch grafisch dargestellt sind, um auf dieser Basis eine noch detailliertere Fahrtplanung zu ermöglichen.

Apples Fahrradrouten lassen auf sich warten

Apple lässt dagegen weiterhin offen, wann die Fahrradnavigation in der Karten-App von iOS auch in Deutschland verfügbar ist. Apples Alternative zu Google Maps wurde zwar über die vergangenen Monate hinweg intensiv ausgebaut und gepflegt, wenn man jedoch die schon seit geraumer Zeit in der Karten-App von Apple angebotene Option zur Fahrrad-Navigation wählt, wird dort immer noch angezeigt, dass in Deutschland keine Fahrradrouten zur Verfügung stehen.

Apple verspricht schon längere Zeit, dass diese Option zeitnah in weiteren Ländern und Regionen bereitgestellt wird. Bislang finden sich die Fahrradrouten allerdings nur in wenigen Städten außerhalb der USA, darunter London und Barcelona in Europa.