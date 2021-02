Apple kündigt strenge Regeln für „Impfpass-Apps“ an

Über Apples App Stores angebotene Apps, die auf eine Nutzung als Impfpass oder sonstigen Gesundheitsausweis zielen, unterliegen künftig strengen Richtlinien. Apple weist Entwickler aufgrund der Zunahme entsprechender Angebote auf die damit verbundenen Vorgaben hin.

Apple fordert in Anbetracht der im Rahmen solcher Angebote erfassten, größtenteils sensiblen persönlichen Daten besondere Sorgfalt. So verlangt der iPhone-Hersteller beispielsweise, dass dergleichen zwingend in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden oder entsprechend anerkannten Stellen, wie beispielsweise Testlabors realisiert wird. Natürlich werde man auch Apps akzeptieren, die direkt von staatlichen, medizinischen und anderen anerkannten Einrichtungen verantwortet werden.

Die Nachfrage nach Apps, die sich als Impfbestätigung oder Gesundheitsausweis verwenden lassen, könnte im Laufe des Jahres durchaus wachsen – auch wenn hierzulande Sonderrechte für geimpfte Personen bislang noch kategorisch ausgeschlossen werden. Apple stellt mit dem Hinweis an Entwickler vorab schon klar, dass mit Blick auf entsprechende Anwendungen mit einer strikten Eingangskontrolle zu rechnen ist.