Apple Karten: Teils verbesserte Darstellung, „Störung melden“ fehlt

Auf unseren Bericht über die teilweise inzwischen auch in Deutschland verfügbare Anzeige von Geschwindigkeitsbegrenzungen in Apple Karten hin haben wir zahlreiches weiteres Feedback erhalten. Neben Hinweisen auf regionale Verbesserungen kamen allerdings auch wieder neue Fragen auf: so wurde scheinbar die im vergangenen Jahr eingeführte Funktion zum Melden von Unfällen oder Gefahren wieder entfernt.

Kommen wir zunächst zu den Neuerungen. Offenbar hat Apple die Darstellung in der Karten-App über mehrere deutsche Städte und Regionen hinweg nennenswert verbessert. Matthias schreibt uns:

In Frankfurt am Main hat sich bei CarPlay und den Apple-Maps am iPhone die Darstellung massiv zum Positiven gewandelt. Die Karten sich wesentlich detaillierter als früher (z. B. Abbildung von Gebäuden in der Straßenansicht), sowie die Anzeige von Ampeln und Stopp-Schildern. Diese werden auch für die Navigation herangezogen (am nächsten Stopp-Schild links abbiegen). Auch die Anzeige der Geschwindigkeit erfolgt nun; in kleineren Orten entspricht diese nicht immer ganz der Wahrheit.

Allerdings scheint Apple den Leistungsumfang der Karten-App in Deutschland nicht nur zu erweitern, teils fallen auch zuvor vorhandene Funktionen wieder weg. Über mehrere Monate hinweg hatte man ja die Möglichkeit, im Rahmen der Navigation mit der Karten-App auch Unfälle oder Gefahren zu melden. Dieser Menüpunkt scheint nun allerdings wieder für alle Nutzer gestrichen.

Blitzerwarnungen über Apple Karten sind in Deutschland ja ohnehin tabu. Aus diesem Grund fehlt die entsprechende Option bereits, wenn man das „Störung melden“-Menü aufklappt. Im Ausland kann es dagegen durchaus mal vorkommen, dass euch Siri über CarPlay auch auf eine Radarkontrolle aufmerksam macht.