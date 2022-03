Indoor Booster Basic der Telekom soll 4G-Empfang in Gebäuden verbessern

Ergänzend zu dem bereits seit vergangenem Jahr verfügbaren Indoor Booster 5G bietet die Telekom jetzt auch einen für die Arbeit in LTE-Netzen konzipierten „Indoor Booster Basic“ an. Das Aktionsgebiet für den Empfangsverstärker ist zunächst auf den Raum Bayern beschränkt. Wer Interesse an einem Test hat, kann sich über dieses Formular bei der Telekom bewerben.

Auch der Indoor Booster Basic soll dann zum Einsatz kommen, wenn innerhalb des Haues schlechte Empfangsbedingungen herrschen. Im Fokus steht hier jedoch ausschließlich die Mobilfunknutzung, so soll das Hilfsmittel dafür sorgen, dass man sein Smartphone auch innerhalb von Gebäuden problemfrei nutzen kann.

Funktionsweise am Beispiel des Indoor Booster 5G

Grundvoraussetzung ist natürlich, dass außerhalb des Gebäudes ausreichend 4G-Empfang herrscht, da der Indoor Booster lediglich die Aufgabe übernimmt, ein außerhalb von Gebäuden verfügbares Mobilfunksignal in beispielsweise durch starke Isolierung vergleichsweise stark abgeschirmte Innenräume zu bringen. Dies geschieht in der Regel über eine Kabelverbindung nach innen. Dafür stehen dann verschiedene Optionen zur Wahl, so kann der Booster selbst beispielsweise auch als Klebeantenne am Fenster befestigt und das Signal per Flachbandkabel entlang der Isolierung nach innen geleitet werden.

Der Telekom zufolge fallen für die Nutzung keinerlei Kosten an. Lediglich die Installations- und Anfahrtskosten werden in Höhe von 90 Euro berechnet. Weitere Infos finden sich auch im Telekom-Blog.