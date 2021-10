Apple Karten statt Google Maps: Die Safari-Erweiterung „Map Redirect“

Was die HERE WeGo-Karten angeht, funktioniert „Map Redirect“ jedoch nur eingeschränkt und kann lediglich jene Links „korrigieren“, die auf bestimmte Geo-Koordinaten verweisen. Aber immerhin.

Dabei lässt sich der kostenlose Download „Map Redirect“ nicht nur in Kombination mit Apples karten-Anwendung benutzen, sondern bringt den Safari-Browser auch dazu, dass dieser auf Wunsch die HERE WeGo Maps oder Bing Maps öffnet. Kurz: Die App sucht auf der geöffneten Webseite nach Karten-Links zu spezifischen Karten-Angeboten und biegt diese dann so um, dass sich beim Tap auf den Link stets das von euch präferierte Online-Karten-Portal öffnet.

Dies hat für Fans der datensparsamen Apple Karten-Anwendung den Vorteil, dass diese auch von Googles Suchergebnissen profitieren können und sich so zu Locations navigieren dürfen, die in Apples Karten-App vielleicht noch gar nicht verzeichnet sind.

Insert

You are going to send email to