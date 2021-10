Zum 1. November: YouTube will Bild-in-Bild wieder einstellen

Anwender die lieber auf YouTubes Webseite als auf die offizielle iPhone-Anwendung des Video-Portals zugreifen, können sich die Safari-Erweiterung PiPifier anschauen und alternativ zur Premium-Funktion der YouTube-App nutzen. PiPifier greift direkt in den Quelltext der Webseite ein, um YouTube-Videos so zu manipulieren, dass diese in einer Bild-in-Bild Darstellung konsumiert werden können und bietet diese Option gänzlich unabhängig von einem vorhandenen Premium-Konto bei YouTube an.

Ab 31. Oktober soll die Testoption verschwinden – unklar ist, wie YouTube die Bereitstellung des Features im Anschluss an den Stichtag handhaben wird. Neben einem Übergang in den Standard-Funktionsumfang der App für Premium-Nutzer könnte YouTube die Bild-in-Bild-Funktion auch allen Anwendern bereitstellen oder sich komplett gegen die Unterstützung der nützlichen Systemfunktion entscheiden.

Statt das Bild-in-Bild-Feature jedoch allen Premium-Nutzern anzubieten, versteckt Google dies seit August in den Einstellungen der YouTube-App. Hier haben selbst zahlende Kunden die Funktion im Bereich „Neue Funktionen ausprobieren“ freischalten müssen. Nun ist Googles Videoplattform dazu übergegangen all jene Anwender, die den Schalter bereits umgelegt haben, darauf hinzuweisen, dass die Bild-in-Bild-Funktion zum kommenden Monat vorerst wieder deaktiviert werden soll.

Was kurz nach Einführung des Bild-in-Bild-Features noch zum Standard-Funktionsumfang der offiziellen YouTube-App gehörte, wurde von Google schnell hinter einer Bezahlschranke versteckt. Der Zugriff auf die Bild-in-Bild-Funktion sollte zahlenden YouTube-Nutzern vorbehalten bleiben, um die guten Gründe, sich für den kostenpflichtigen Zugriff auf die Videoplattform zu entscheiden, vielfältiger zu machen und mehr als nur den Werbeverzicht in Aussicht stellen zu können.

