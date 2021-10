USB-C-Netzteile und Zusatzakkus aktuell im Angebot

Von Anker gibt es in Sachen USB-C-Ladewürfel Zuwachs zu vermelden. Der Hersteller bietet seinen kompakten Netzadapter "PowerPort III" mit 20 Watt PD ja schon geraume Zeit in Weiß an. Brandneu lässt sich das Zubehör jetzt auch in Schwarz bestellen. Allerdings müsst ihr für die dunkle Gehäusevariante 15,99 Euro statt sonst 14,99 Euro berappen.

Zunächst einmal der Hinweis auf drei kompakte USB-C-Ladegeräte mit 20 Watt PD. UGREEN bietet seinen 20W Power Adapter in Weiß momentan mit Preisnachlass zum Preis von 13,95 Euro an. Regulär sind hier 15,99 Euro beziehungsweise 16,99 Euro für die schwarze Version fällig.

Insert

You are going to send email to