Apple Karten: ÖPNV-Navigation in Wien verfügbar

Gute Nachrichten für unsere Leser in Österreich. Dort tut sich offenbar etwas in Sachen ÖPNV-Unterstützung in Apples Karten-App. Zumindest in Wien ist jetzt die Navigation mithilfe von U- und S-Bahnen in Apple Karten möglich.

ifun.de-Leser Nikolaus versorgt uns mit dem Hinweis, dass Apple die ÖPNV-Navigation für Wien wohl dieser Tage freigegeben hat. Ob damit verbunden auch die Karten-Optionen für weitere österreichische Städte erweitert wurden, muss das Leser-Feedback zeigen. Bei Stichproben könnten wir beispielsweise in Innsbruck zwar die integrierten Regionalbahnen, jedoch keine vollumfassende ÖPNV-Unterstützung ausmachen.

Auch in Apples offizieller Liste zur Verfügbarkeit der Navigation im öffentlichen Nahverkehr finden sich bislang weder Österreich noch ein Eintrag für Wien im Speziellen. Wir gehen davon aus dass Apple dies zeitnah aktualisiert.

In Deutschland seit Februar – Live-ÖPNV soll folgen

Anfang Februar hat Apple die flächendeckende ÖPNV-Navigation in Deutschland eingeführt. Zuvor war dies auch hierzulande noch regional begrenzt nur im Berliner Raum möglich. Ähnlich scheint nun die Verfügbarkeit in Wien einen bevorstehenden landesweiten Start in Österreich anzukündigen. Die dafür benötigten Daten werden vom Betreiber „Wiener Linien“ in Form einer offenen Schnittstelle angeboten.

Für Deutschland steht als nächstes vermutlich die Anzeige von Live-Daten auf dem Programm. Apple unterscheidet zwischen der grundsätzlichen Möglichkeit zur Navigation im öffentlichen Nahverkehr und der ergänzenden Einbindung von Echtzeit-Daten, auf deren Basis dann auch Verspätungsinformationen oder Ausfälle berücksichtigt werden können.

Mit der Einbindung von Echtzeit-Daten hat Apple im Juni begonnen. Neben verschiedenen US-Bundesstaaten und Städten steht diese Funktion bereits auch in mehreren chinesischen Bezirken sowie den Ländern England, Kanada, Schottland, Schweden und den Niederlanden zur Verfügung.